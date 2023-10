Il terrore di tutti: l’ascensore che precipita! Ecco la cosa da fare che ti salva la vita

Gli ascensori moderni sono dotati di meccanismi per evitare che cadano a terra in caso di rottura del cavo. Ma come bisognerebbe comportarsi in caso di rottura.

I film d’azione spesso mostrano l’eroe che entra in un ascensore dopo che il “cattivo” ha tagliato i cavi e ne consegue il disastro. Fortunatamente, gli ascensori nel mondo reale hanno così tante caratteristiche di sicurezza che questo genere di cose di solito non accade mai.

Se i sistemi di sicurezza fallissero, collasseresti rapidamente, ma non saresti del tutto in caduta libera. L’attrito delle rotaie lungo l’albero e la pressione dell’aria sotto l’auto rallenterebbero notevolmente la cabina (ti sentiresti però più leggero del normale). Nell’impatto l’ascensore si fermerebbe e tu proseguiresti, sbattendo al suolo. Un ammortizzatore integrato nella parte inferiore attutisce il colpo.

Ascensore: cosa fare in caso di rottura dei cavi (raro)

Innanzitutto, la cabina dell’ascensore, durante la caduta comprime l’aria sul fondo del pozzo, proprio come un pistone comprime l’aria in una pompa da bicicletta. La pressione dell’aria rallenterebbe la cabina dell’ascensore. In secondo luogo, la maggior parte degli ascensori a fune sono dotati di un ammortizzatore integrato nella parte inferiore.

Ciò attutirebbe anche l’impatto. Con tutte queste funzionalità in atto, avresti ottime possibilità di sopravvivere a qualsiasi incidente in ascensore.

Nel novembre 2018, sei persone sono salite su un ascensore presso l’ex John Hancock Center di Chicago per scendere dal bar Signature Room al 95° piano fino alla hall. Ma il lungo viaggio prese una brutta piega quando uno dei cavi si ruppe e l’ascensore precipitò per 84 piani fino all’undicesimo piano.

Nel caso dell’incidente dell’ascensore di Chicago, una volta che i vigili del fuoco hanno scoperto dove si trovavano i passeggeri, l’equipaggio ha installato dei montanti per garantire che l’ascensore non si abbassasse ulteriormente. Poi hanno rotto un muro, hanno forzato la porta dell’ascensore e hanno messo una scala nell’ascensore per aiutare le persone a uscire.

Per sopravvivere a questi eventi non preoccuparti di saltare. A volte sentiamo dire che occorre saltare appena prima che l’ascensore si schianti, quindi “fluttuerai” nel momento dell’impatto. Funzionerebbe? No. Anche se potessi cronometrare perfettamente un salto del genere, non aiuterebbe.

La soluzione migliore sarebbe sdraiarsi sul pavimento. Ciò ti stabilizzerebbe e distribuirebbe la forza dell’impatto in modo che nessuna parte del tuo corpo subisca lo shock.