Il Polase ha effetti collaterali sulla salute? La verità che nessuno sapeva

Scopriamo quali sono gli effetti collaterali del Polase e le controindicazioni del farmaco usato in diversi casi da migliaia di persone.

Gli italiani che assumono abitualmente il Polase sono numerosi. Sono a conoscenza dei possibili effetti collaterali?

Il Polase è un farmaco composto da Potassio Aspartato e Magnesio Aspartato. Viene utilizzato in caso di una carenza di potassio e magnesio, anche se non accertata. Molte persone – soprattutto gli sportivi – non appena avvertono stanchezza, crampi e debolezza muscolari, iniziano ad assumere il Polase. In effetti sono proprio questi i sintomi della carenza che può essere provocata da un’intensa attività fisica, dall’eccessiva sudorazione con conseguente perdita di sali minerali, da problemi intestinali con diarrea e vomito.

Per recuperare forze e benessere il Polase risulta determinante ma si tratta pur sempre di un farmaco con effetti collaterali e controindicazioni da conoscere. Poche persone leggono il bugiardino dei medicinali e degli integratori proprio perché terrorizzati dall’idea delle conseguenze che potrebbe avere l’assunzione. Preferiscono ignorare i pericoli, altrimenti nessuno prenderebbe più alcun farmaco. Ma le reazioni potrebbero essere anche avverse perciò meglio sapere cosa si potrebbe affrontare.

Controindicazioni ed effetti collaterali del Polase

Tra le controindicazioni del Polase l’ipersensibilità ai principi attivi oppure ad uno degli eccipienti che potrebbe provocare fastidi generici a chi assume il farmaco. Se si somministrano alte dosi di aspartati di potassio e magnesio quando si soffre di insufficienza renale o surrenalica, poi, si potrebbero avere gravi reazioni avverse. Stessa cosa in associazione ad uno stato di disidratazione acuta o di miotonia congenita.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali sono occasionalmente stati riferiti casi di

disturbi addominali,

nausea,

vomito,

diarrea.

Per far scomparire tale eventualità si consiglia di assumere il Polase dopo i pasti senza eccedere nelle dosi.

Prudenza nell’assunzione, poi, per i cardiopatici e, come detto, per chi soffre di insufficienza renale. Optando per il Polase granulato effervescente occorre sapere che contiene 6,816 grammi di saccarosio per bustina. Significa che dovranno evitare di prenderlo i soggetti con intolleranza ereditaria al fruttosio, con sindrome di malassorbimento di glucosio/galattosio oppure con deficit di sucrasi-isomaltasi. Attenzione anche per i pazienti con diabete mellito.

Nel momento in cui si notano dei sintomi significativi è bene avvertire il medico curante. In caso di sintomatologia diversa da quella indicata nel bugiardino è bene segnalare il nuovo effetto collaterale in modo tale che possa essere accertata la connessione con l’assunzione di Polase ed eventualmente essere aggiunto.