Romina Carrisi, hai mai visto la sua camera da pranzo? Un sogno ad occhi aperti

Com’è la casa di Romina Carrisi? La figlia di Al Bano e Romina mostra a tutti il salotto del suo appartamento: semplicemente stupendo.

Ormai non si fa altro che parlare di Romina Carrisi, e non soltanto per la sua carriera artistica. La figlia più piccola di Al Bano Carrisi e di Romina Power è diventata una stella della televisione italiana, complice anche la recente notizia della sua gravidanza.

Solo qualche mese fa, Romina Jr. ha dato il grande annuncio: tra poco diventerà mamma per la prima volta. La notizia ha colto di sorpresa i fan dell’artista, che sono rimasti a bocca aperta ed hanno dimostrato tutto l’affetto per la loro beniamina. Per mezzo dei social, la Carrisi tiene aggiornati i suoi followers con foto e video del pancione che cresce ogni giorno di più.

Da sempre molto riservata su tutto ciò che riguarda la sua vita privata, la più giovane dei figli di Al Bano e Romina si è tenuta lontana dalle luci dei riflettori per molto tempo. Nonostante l’enorme notorietà dei suoi genitori, Romina ha annunciato recentemente non solo la gravidanza ma anche il fidanzamento con il suo compagno, nonché padre di suo figlio: Stefano Rastelli. Ma dove vive la figlia dei due cantanti?

Romina Carrisi mostra la sua casa in versione natalizia

Romina Carrisi abita a Roma, in un appartamento situato nel cuore della Capitale. Non è nota la zona esatta in cui la giovane donna vive ma, a giudicare dalle immagini sui social, si tratta di un quartiere molto elegante e centrale. Da casa sua, infatti, gode di una vista straordinaria sui tetti della città e può vantare anche un terrazzo che fa da giardino per la sua grandezza.

All’interno, invece, la casa è incredibilmente elegante. A fare da padroni sono i colori chiari, che si sposano alla perfezione con le volte alte e l’aria di palazzo storico che ha tutta la casa. A terra il pavimento è di legno in una tonalità media e, nel grande salone, campeggia un camino muro molto particolare. Nella sala da pranzo della Carrisi svetta un grande albero di Natale, che l’arista ha realizzato con largo anticipo.

Tutto il salotto è pieno di decorazioni natalizie che partono dall’albero per arrivare al camino e al tavolo. A pubblicare le immagini della sala così addobbata è stata la stessa Carrisi, per mezzo di alcune storie su Instagram. Qui, infatti, la futura neo mamma ama condividere foto e video con i suoi fan, che non mancano mai di dimostrarle tutto il loro sostegno.