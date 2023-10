Il gran cuore della Regina Camilla: il retroscena inedito spunta fuori adesso

Il gran cuore della Regina Camilla, forse non ci avreste mai creduto: il retroscena inedito spunta fuori adesso e lo racconta una persona in particolare

Non importa quanti anni potranno passare e quante cose lei potrà fare per far cambiare idea alle persone: Camilla Parker Bowles resterà per sempre uno dei personaggi più discussi della famiglia reale inglese.

Il motivo? In origine non avrebbe dovuto farne parte, ma oggi si ritrova ad essere la moglie del Re, dopo essere stata per tanti anni solo la sua amante. Relazione clandestina che ha contribuito alla rovina non solo del matrimonio di Carlo e Diana, ma anche al malessere totale di quest’ultima.

Camilla è entrata nella famiglia reale pochi anni dopo la morte di Diana: a piccoli passi, la Regina Elisabetta comincia ad accettare di vedere questa donna al fianco di suo figlio e infine decise anche di approvare le loro nozze. In seguito, Camilla si è fatta così tanto spazio nel cuore della sovrana, che pochi anni fa, Elisabetta ha lasciato scritto che voleva che Camilla diventasse regina dopo la sua morte, nonostante non le fosse dovuto, considerato il protocollo reale.

Regina Camilla: la chef britannica Angela Hartnett parla di lei

D’altronde, anche se Camilla viene spesso attaccata, sono in molti a dire che in verità lei è una persona davvero molto semplice. Infatti tutti coloro che hanno modo di conoscerla, finiscono anche per ricredersi e per etichettarla come una donna buona, senza pretese e vecchio stampo, che non si atteggia mai a regina ma si mischia al popolo senza alcuna esitazione.

“Camilla è una persona semplice, che mangerebbe qualsiasi cosa le venisse proposta” ha rivelato Angela Hartnett sul suo conto, una chef stellata che lo scorso anno ha avuto l’onore di cucinare per la sovrana. “È stato fantastico cucinare per Camilla. Era davvero rilassata e alla mano, una donna adorabile e un’ottima moglie per il re” ha svelato al Mirror.

La cosa che ha colpito di più la chef, è che Camilla non è stata buona con lei solo riguardo al cibo, ma anche riguardo qualcosa di strettamente personale che la riguarda. “Abbiamo parlato di Jack Russell, perché lei ne ha uno e anch’io. E quando l’anno scorso ho smarrito la mia Betty, Camilla si è informata se fosse stata ritrovata. E in seguito l’ha anche incontrata“.