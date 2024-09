Il cane più costoso al Mondo: ecco quanto vale

I nostri amici a quattro zampe godono di molto interesse da parte nostra ed oggi vogliamo approfondire un argomento in particolare: il cane più costoso del Mondo. Quanto vale? Ecco il suo costo sorprendente.

Gli animali domestici fanno parte in tutto e per tutto della nostra vita ormai. In particolare, l’animale più apprezzato al Mondo continua ad essere il cane, anche se il gatto si sta facendo strada con grande prepotenza. Ad ogni modo, il cane è ancora considerato come il miglior amico dell’uomo e ci sono alcune razze che hanno un valore immenso. In questo articolo conosceremo il cane più costoso al Mondo e quale cifra è stata sborsata per averlo. Una storia incredibile!

Il cane più costoso al Mondo: la cifra

Nonostante l’invito sia sempre quello di rivolgersi ai canili e ai rifugi per aiutare i cani in difficoltà, ci sono dinamiche che prevedono l’acquisto dei cani di razza. Pensate che nel 2014 un uomo cinese ha pagato la bellezza di 2 milioni di dollari per un cane di razza, un mastino tibetano.

Il cane in questione è stato allevato in Tibet, ma che cosa lo ha reso così speciale? Innanzitutto, il mastino tibetano è un cane primitivo che discende direttamente dai primi cani domestici. Inoltre, si attribuisce a questo tipo di cane una valenza quasi mistica.

Le caratteristiche

Tutto inizia quando Marco Polo scopre che in Tibet ci sono dei cani così grandi da poter essere confusi con degli asini. Sia per il loro aspetto che per la tradizione tibetana, i mastini sono venerati. In primo luogo, perché si crede che abbiano due occhi aggiuntivi in grado di proteggere il padrone anche quando dorme, poi perché si crede che in loro rivivano lo spirito dei monaci defunti.

Maestoso, forte e massiccio, questo cane è, però, un gigante buono. Ha un mantello uniforme di colore marrone-rosso, per natura aiuta a gestire i pascoli e diventa aggressivo solo per difendere chi ama. In realtà ha un carattere molto docile, affettuoso e giocherellone.