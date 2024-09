Cosa fare quando il cellulare è lento: bastano pochi passaggi per risolvere la situazione

È un problema generale che si verifica spesso, ma ecco che cosa fare quando il cellulare diventa lento; c’è un passaggio che risolve immediatamente la situazione.

Cosa faremmo ormai senza lo smartphone? Ce lo abbiamo sempre con noi ovunque andiamo perché ormai è diventato uno strumento non solo per telefonare e mandare messaggi, funzioni per i quali è nato, ma per fare qualsiasi cosa: ricerche in internet, letture, giochi e chi può ne ha più ne metta. Senza considerare l’utilizzo dei social. Dopo un po’ di tempo arriva il momento in cui il cellulare diventa lento, e allora che cosa si può fare? Ci sono dei passaggi molto semplici da mettere in pratica.

Perché lo smartphone rallenta?

Il fatto di fare così tante cose con il cellulare richiede una certa efficienza da parte del dispositivo. Spesso ci capita che, mentre stiamo inviando un messaggio, scrollando la home di un social, oppure giocando, tutto si blocca. Oppure, notiamo dei rallentamenti rispetto a qualche giorno prima.

Questo rallentamento dipende da diversi fattori. Si può avere la galleria piena di foto e video, non più spazio di memoria a disposizione, file aperti che occupano troppo spazio. Insomma, possono esserci troppe cose in esecuzione nello stesso momento e lo smartphone fatica a processarle tutte.

Cosa fare quando il cellulare è lento

Senza andare nel panico quando e se dovesse succedere, la prima cosa da fare sarebbe aggiornare sempre lo smartphone ogni volta che si rende palese l’ultima versione del sistema operativo. Questa azione è fondamentale per ottimizzare le prestazioni e risolvere eventuali bug di sistema.

Poi, spesso il problema risiede nei file temporanei e file di cache che riempiono il telefono giorno dopo giorno. Allora, basta andare sulle impostazioni di Chrome, sulla voce Privacy e Sicurezza e poi cliccare su “cancella dati di navigazione e libera spazio”. Ci sono tanti dati immagazzinati quotidianamente che risultano inutili. Eliminarli renderà il telefono molto più veloce.

Se vi state chiedendo, quindi, cosa fare quando il cellulare è lento, questa è sicuramente un’azione da provare subito. Per ogni tipo di altro problema, naturalmente, è opportuno rivolgersi ad un esperto.