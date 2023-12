Ilary Blasi, il compagno Bastian Muller è ricco? Che lavoro fa

Ilary Blasi è fidanzata da un anno con Bastian Muller e i due sono sempre in viaggio. Ma che lavoro fa lui? È ricco? Ecco la risposta.

Viaggi continui, regali costosi, cene e spa. Ilary Blasi e Bastian Muller sono sempre uniti più che mai. Ecco allora qual è la situazione economica dell’imprenditore di Francoforte, del quale molti si chiedono se sia ricco o meno.

Un nome che sta facendo discutere fin da quando si è sentito parlare di lui, quello del nuovo compagno di Ilary Blasi, ovvero Bastian Muller. L’imprenditore tedesco è sempre in giro per il mondo con la conduttrice romana: Brasile, Thailandia, New York, Londra, sono solo alcune delle mete che i due hanno visto in questo primo anno di amore. Ma quindi l’uomoè ricco? E che lavoro fa per avere questo tenore di vita? Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Bastian Muller è ricco? Ecco che lavoro fa l’imprenditore tedesco, fidanzato di Ilary Blasi

Ilary Blasi, l’ex moglie di Francesco Totti, anche se non è ancora arrivato ufficialmente il divorzio, ha già da un anno un altro fidanzato e il suo nome è Bastian Muller. I due stanno passando un momento bellissimo e lo stanno affrontando nel migliore dei modi, ossia godendosi la vita al massimo. Abituata a un tenore elevato, dovuto sia al matrimonio con Totti, che al suo lavoro (che l’ha portata ad avere un patrimonio personale di tutto rispetto), la conduttrice avrà trovato un fidanzato ricco? Ecco quello che si sa del suo Bastian.

Il compagno della Blasi di mestiere fa l’imprenditore, vive a Francoforte, e non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram, privato, è @bas.mupe e ha meno di mille followers. Non è quindi un personaggio noto e, come riporta il gossip italiano, è l’erede di una famiglia di costruttori. Il settimanale Oggi però ha riportato un rumors secondo il quale i suoi parenti non sarebbero più ricchi come una volta.

Sempre secondo il settimanale l’azienda ereditata da Bastian sarebbe gestita dal padre e sarebbe anche indebitata. Addirittura dal 2007 al 2015 Muller avrebbe lavorato a St. Moritz come butler, una sorta di maggiordomo, nell’hotel Carlton. Oggi avrebbe una ditta di insegne luminose. Insomma, non si sa con certezza quale sia il suo attuale vero mestiere. Ma dai continui viaggi e i regali non pare proprio che se la passi così male!