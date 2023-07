I segnali (importantissimi) che non siete proprio fatti per stare insieme

Non tutte le persone sono compatibili: vale per il lavoro come per l’amicizia e per l’amore. Ecco come accorgersene prima che sia troppo tardi.

Stai uscendo con qualcuno da un po’, ma non sei sicuro/a che sia la persona giusta per te. La gente dice che gli opposti si attraggono. Sarà anche vero, ma non è certo un grande punto di partenza per una relazione sana e duratura. La prospettiva di scontrarsi tutti i giorni con il proprio partner è a dir poco scoraggiante: molto meglio stare da soli…

Fatta questa premessa, possiamo individuare 13 chiari segnali di incompatibilità a livello di carattere, personalità e temperamento. Rassegniamoci a un semplice dato di fatto: a volte una relazione non è semplicemente destinata a funzionare. Il più delle volte, avere idee, attitudini, propensioni e valori opposti non promette nulla di buono per un futuro insieme. Se pensi che le differenze tra te e il tuo partner siano una brutta gatta da pelare, è tempo di guardare oltre. Vivere per conto proprio è meglio che stare con qualcuno che non ti capisce veramente.

Le 13 spie dell’incompatibilità sentimentale

1) Siete su due piani diverso a livello intellettuale

Puoi andare d’accordo con qualcuno molto più intelligente o oggettivamente più stupido di te. Tuttavia, questa differenza può causare una spaccatura significativa quando si tratta di costruire una vita insieme. Se sei un tipo accademico e il tuo partner ha abbandonato il college, c’è la possibilità che i tuoi interessi e obiettivi di vita non si allineino. Le vostre conversazioni potrebbero diventare piatte e sterili e fonte di insoddisfazione. Idem se il tuo partner è sostanzialmente più intelligente: potresti pensare che ti guardi dall’alto in basso, il che non è un bel modo di affrontare la vita.

2) Non avete lo stesso senso dell’umorismo

Ridere e far ridere il proprio partner è un ottimo segno che la relazione ha del potenziale. Se il vostro umorismo non è mai sincronizzato, le vostre personalità potrebbero non integrarsi come auspicabile. Quando non capisci le battute del tuo partner e le tue battute lo lasciano indifferente, le possibilità che vi divertiate insieme diventano scarse. La vita è breve: trascorrila con qualcuno che te la alleggerisce…

3) Non vi mettete mai d’accordo sui film da guardare

Sembra una cosa banale, ma non è così: se non riuscite neppure a scegliere un titolo che piaccia a entrambi, come potrete scendere a compromessi su questioni ben più importanti? Il punto non è la diversità di preferenze personali, ma la conflittualità che ne deriva.

4) I vostri orari sono (molto) diversi

Non è detto che sia un ostacolo insormontabile, ma lo è di sicuro se non c’è impegno reciproco per ovviare al problema. Quando nessuno o solo uno dei due si preoccupa di trovare comunque il tempo per le coccole e la conversazioni, c’è da preoccuparsi.

5) Non condividete hobby o interessi

Condividere almeno un hobby o un interesse aumenta le possibilità di costruire una relazione felice. Quando siete così diversi da non riuscire a trovare una sola cosa da fare insieme, probabilmente non siete fatti l’uno/a per l’altra/o.

6) Uno dei due è (decisamente) più estroverso

Per un introverso/a, il partner ideale è qualcuno/a che lo/a spinge ad uscire di più… ma non troppo. In breve, se uno di voi è un eremita e l’altro una farfalla sociale, non siete compatibili.

7) Avete modelli di attaccamento opposti

Esistono quattro tipi di attaccamento: sicuro, evitante, ansioso e disorganizzato. Se hai un modello di attaccamento sicuro potresti sentirti sopraffatto accanto a una persona ansiosa o evitante. Imparare a gestire questa incompatibilità richiede tempo, meditazione e spesso l’aiuto di un terapeuta. Probabilmente è meglio trovare un partner meglio attrezzato per navigare nel tuo paesaggio emotivo.

8) I vostri obiettivi a lungo termine non corrispondono

Dove ti vedi tra 5 anni? È una domanda fastidiosa in un colloquio di lavoro, ma necessaria quando si pianifica il proprio futuro. Se vuoi sistemarti e mettere su famiglia mentre il tuo partner sogna di costruirsi un’azienda e viaggiare per il mondo, c’è un problema. Il presupposto di una relazione sana è la collaborazione in uno spirito di squadra per raggiungere obiettivi comuni. Quando questi obiettivi non corrispondono, si finisce su percorsi diversi.

9) Divergenze sulle priorità

Se gli obiettivi a lungo termine sono diversi, significa che anche le priorità attuali non corrispondono. La conseguenza è scontata…

10) Divergenze sotto le lenzuola

Molti fattori possono influenzare la libido di una persona e, a volte, una mancata corrispondenza nel desiderio sessuale non è un grosso problema. Ma se iniziate a discutere sull’argomento e uno di voi si stizzisce, c’è motivo di preoccupazione.

11) Non avete le stesse idee sul denaro

Mettiamo che uno dei due sia un grande spendaccione, mentre l’altro preferisce risparmiare denaro per una precauzione. La provenienza da contesti finanziari molto diversi può influire anche sul modo di gestire le finanze. Ciò può causare attriti nella relazione, soprattutto quando si inizia a condividere le spese.

12) I vostri valori fondamentali non si allineano

I vostri valori fondamentali sono ciò che vi rende come siete. Quando non si allineano con quelli del partner, la relazione è probabilmente destinata a finire male.

13) Seguire l’istinto

Solo voi potete capire veramente se è il caso o meno di coltivare una data relazione. Il vostro istinto ne sa più di chiunque altro.