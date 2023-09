I cibi senza calorie sono 10 e torni in forma subito mangiando bene: svelato dai dietologi

Esistono cibi senza calorie che ti permettono di tornare subito in forma mangiando bene. Sono dieci e sono tra i più consigliati dai dietologi.

Mangiare tanto senza ingrassare è il sogno di gran parte dei cittadini del mondo. In pochi però sanno che esistono dei cibi senza calorie che ti permettono di tornare in forma dopo le abbuffate estive. Oggi andremo a vedere quali sono e soprattutto perché i dietologi li consigliano a tutti loro pazienti.

Nonostante le temperature siano ancora molto alte, l’estate meteorologica sta per terminare, aprendo le porte all’autunno. Seppur sia quasi completamente passato il periodo delle belle giornate al mare, mantenersi in forma è importante per la nostra salute anche quando non si deve affrontare la prova costume. Anzi, per chi quest’anno non è riuscito a superarla, adesso potrà iniziare ad allenarsi con l’alimentazione in vista della prossima stagione estiva. Per avere una forma fisica invidiabile ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione.

Infatti c’è bisogno di conoscere l’apporto nutrizionale e calorico degli alimenti che ingeriamo in modo da avere un giusto bilancio. Inoltre potrebbero darci una mano anche tutti quei cibi che non offrono un apporto di calorie. Non tutti lo sanno ma al mondo esistono anche dei cibi senza calorie. Addirittura secondo gli esperti c’è la possibilità di avere delle calorie negative, vale a dire alimenti che attivano il metabolismo così da permettere di bruciare più calorie di quelle ingerite. Andiamo quindi a vedere di quali cibi si parla.

Cibi senza calorie, quali sono: questi ti aiutano a perdere peso

Grazie ai cibi senza calorie, il metabolismo può essere attivato velocemente in modo tale da bruciare quante e più calorie possibile. Questi alimenti solitamente sono vegetali, ricchi di fibre e vitamine in grado di attivare la termogenesi. Con questo processo il corpo si trova a bruciare calorie mentre mangia grazie ad attività come masticazione, digestione ed assorbimento dei nutrienti. Inoltre tali cibi potranno essere anche dei comodi spuntini. Fatta questa promessa andiamo a vedere quali sono questi dieci cibi.

Il primo tra tutti è il sedano che contiene solamente 20 kcal ogni 100 grammi. Nelle diete viene utilizzato come snack spezzafame e la sua digestione comporta un consumo di energia superiore alle calorie introdotte quando lo si mangia. Subito dietro invece troviamo il cavolfiore grazie alle su 24 kcal ogni 100gr, utile anche per contrastare la ritenzione idrica. Meno calorie invece per il cetriolo, che con solo 12 kcal per 100gr viene consigliato per tutte quelle diete detox. A tavola non possono mancare nemmeno insalata, finocchio, spinaci e zucchine, con queste tre verdure che non sueprano le 30 Kcal per 100 gr.

Tra gli alimenti che accelerano il metabolismo troviamo anche caffè e tè, ma anche il cacao amaro. Al loro interno sono presenti sostanze nervine come la caffeina, la teofillina e la teobromina, in grado di migliorare il metabolismo accelerandolo. Infine possono tornare utile in tan senso anche alcune spezie come pepe, curcuma e peperoncino. Queste hanno zero calorie, ma se consumate possono accelerare alcune reazioni metaboliche.