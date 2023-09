Dimmi come baci e ti dirò chi sei: tutto dipende dal fianco che scegli

Se sei curioso di scoprire qualcosa di più su te stesso, dimmi su quale lato ti giri quando dai un bacio: lo dice la scienza

Baciarsi, in coppia, è uno dei gesti più spontanei e più intimi che ci possa essere. Di fatto, c’è chi si bacia migliaia di volte al giorno, approfittandone di qualsiasi momento libero per una tenera effusione, mentre ci sono altre coppie che invece non amano farlo, pur avendo uno per l’altro un sentimento profondo e veritiero. Se ci pensate, però, quando si bacia qualcuno inevitabilmente si deve inclinare la testa da un lato o dall’altro: in base a come vi muovete, potremo dirvi qualcosa su di voi.

Il bacio è un gesto spontaneo e sincero, che quindi deve seguire le volontà di ognuna delle due persone: c’è chi ama darselo fugace e a stampo e chi invece preferisce darne meno ma approfondirli in un appassionato bacio alla francese. In ogni caso, però, i ricercatori dell’Università di Ruhr, in Germania, hanno studiato la correlazione tra il modo di essere e l’inclinazione della testa quando si dà un bacio.

Dimmi come baci e scoprirai chi sei: destra o sinistra?

Per quanto sia poco romantico, di fatto quando si bacia in bocca qualcuno ci si deve inclinare da un lato o dall’altro per via della presenza del naso, che rende tutto molto più complesso. Secondo i ricercatori, durante tutta la gestazione ed anche nel corso delle nostre prime settimane di vita, abbiamo una forte tendenza a girare la testa verso destra, motivo per cui questo movimento ci risulta più spontaneo e naturale del girare la testa a sinistra.

I ricercatori hanno studiato 124 coppie durante il bacio: il 64,5% di loro inclinava la testa verso destra e solo il 35.5% lo faceva a sinistra. Questo conferma quindi quanto già si supponeva: la maggior parte della gente è destrorsa non solo per quanto riguarda le mani, gli occhi ed i piedi, ma anche per altri gesti, ritenuti spontanei. Di fatto, pare che l’origine di questa altissima percentuale di destrorsi (l’80%) sia da ricondurre al comportamento fetale e neonatale: poiché, durante quelle fasi della vita, tendiamo a inclinare il capo verso destra, anche da adulti preferiamo quella posizione, rispetto a quella a sinistra, poiché ci fa sentire più confortevoli.