Cristina D’Avena in bikini sconvolge tutti | Nessuno si aspettava un fisico del genere – FOTO

Cristina D’Avena fa impazzire di nuovo i suoi ex bambini fan a causa di una nuova foto sui social. Gli amanti della cantante sono in visibilio.

Scoprirsi sexy a quasi 60 anni. Da idolo dei bambini Cristina D’Avena oggi è una delle donne più desiderate d’Italia. La cantante è molto amata dai millennial, oggi 30enni e 40enni, che la seguono e ascoltano le sue sigle dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90. In quell’epoca ne ha incise tante e chi è stato bambino in quegli anni le canticchia ancora con la stessa spensieratezza.

Negli ultimi anni, Cristina D’Avena ha inciso due album con le sigle dei cartoni e anime duettate con altri artisti italiani del calibro di Baby K, Elodie, J-Ax e tanti altri. Uno è uscito nel 2017, l’altro nel 2018 ed entrambi sono stati accolti positivamente dagli ex bambini degli anni Ottanta e Novanta. La cantante all’epoca era un idolo per i bambini, dunque il suo aspetto era tenero e un po’ infantile nel modo di vestire. Oggi l’artista a 59 anni è cambiata tantissimo e questa veste inedita ha fatto impazzire i fan.

Cristina D’Avena in bikini fa salire la temperatura dei social

La nuova veste di Cristina D’Avena ha sorpreso i fan, che hanno apprezzato tantissimo il cambiamento della loro eroina dei cartoni animati. Dopo i 50 anni la cantante, infatti, ha scoperto di essere sexy e si porta benissimo i suoi anni. Il suo fisico è ancora perfetto e i suoi fan ex bimbi vedono in lei un sogno proibito, in quanto artista delle sigle per bambini e allo stesso tempo desiderate dai papà.

L’ultima foto sui social, per omaggiare Barbie, ha mandato in visibilio i suoi fan che si sono lasciati andare in commenti un po’ troppo spinti. Cristina D’Avena ha mostrato il suo seno prorompente con un bikini rosa e pieno di paillettes che esalta le sue forme e un seno ancora giovanile. I commenti ricevuti sono divertenti e tanti i doppi sensi sui cartoni animati. “Che meloni Holly e Benji”, ha scritto sotto la sua foto un follower. E ancora: “Come sono cresciute Terry e Maggie”.

“È quasi miopia Johnny”, commenta un altro. I commenti esilaranti non sono piaciuti ad altri utenti, che hanno redarguito i fan di essere “vergognosi e imbarazzanti”, ricordando loro che sono anche padri di famiglia. Tuttavia, è silenzio da Cristina D’Avena, la quale sembra essere a suo agio e consapevole della propria sensualità.