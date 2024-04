Oroscopo terza settimana di aprile: 2 segni zodiacali potranno festeggiare grandi successi, uno sarà in seria difficoltà

Cosa dicono le stelle dal 15 al 21 aprile? 2 segni saranno particolarmente fortunati. Mentre un segno d’Aria dovrà fare i conti con la stanchezza e la fatica.

C’è chi legge l’oroscopo solo per curiosità e chi, invece, lo consulta perché ci crede fermamente e lo usa come guida. Infatti, per molti, seguire le previsioni delle stelle è ormai un rito che si ripete ogni mese, ogni settimana e anche ogni giorno. Aprile è un mese ricco di eventi importanti che influiscono sulla vita di molti segni. L’eclissi, la Luna nuova in Ariete e la congiunzione tra Giove e Urano, stabiliscono cambiamenti, conferme e connessioni. Siamo già arrivati alla terza settimana del mese, e vediamo quali sono i segni che, dal 15 al 21 aprile, vivranno momenti felici. E chi invece sarà in seria difficoltà.

Oroscopo terza settimana di aprile: i 2 segni più fortunati in amore e lavoro

Partiamo dal segno del Leone. I nati tra il 23 luglio e il 23 agosto, stanno per ricevere delle buone notizie (lavoro o amore). È vero, ci saranno dei noiosi contrattempi e dei lunghi ritardi, ma tutto si concluderà in maniera positiva. Un futuro luminoso, non troppo lontano, vi aspetta. Ricordiamo che il Leone è un segno fiero, orgoglioso e che lavora tanto per ottenere quello che vuole. Quindi, questo è proprio il momento perfetto per perseguire i propri obiettivi e non tirarsi indietro. Nuovi amori in arrivo e anche la prospettiva di un viaggio.

Per il segno dello Scorpione, ci saranno delle novità in campo affettivo. Un nuovo incontro potrebbe sconvolgere la vostra esistenza. Sappiamo tutti che i nati tra il 22 ottobre e il 23 novembre sono dei veri passionali, affascinanti e carismatici. Tutte caratteristiche che gli Scorpioni sanno dosare perfettamente. In ambito lavorativo, questo è il momento giusto per avviare delle nuove collaborazioni e dei progetti. Le finanze per ora sono stabili, ma presto potrebbero esserci delle entrate.

Pollice inverso per questo segno d’Aria

L’oroscopo della terza settimana di aprile non prevede splendide notizie per la Bilancia. Questo segno sarà in seria difficoltà. La solita routine vi annoia e vi affatica. Cercate di ritagliarvi qualche ora solo per voi. Anche il benessere fisico non è al top. La Bilancia deve ascoltare il suo corpo. Attenzione anche sul fronte del lavoro ed evitate le decisioni troppo affrettate. La parola d’ordine è prudenza. Ma non temete, la fortuna farà capolino molto presto.