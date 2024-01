Dove vive Riccardo Muti: la passione per la campagna, i musei, il suo ruolo da insegnante, ma con l’attenzione rivolta alla famiglia

Il 28 luglio 2021, Riccardo Muti, il celebre direttore d’orchestra, ha celebrato il suo ottantesimo compleanno, rivelando la sua vita avvolta in un magico equilibrio tra musica, natura, famiglia e impegno culturale. Oltre alla straordinaria carriera sul podio, Muti mantiene una incredibile vitalità. Ecco quali sono i suoi segreti.

Riesce a far convivere la sua profonda connessione con la campagna, la sua esperienza unica con il Museo Nazionale di Capodimonte e le influenti amicizie e collaborazioni. Come quella con Miuccia Prada. Riccardo Muti è un personaggio davvero unico, che dà lustro all’Italia e ci rende orgogliosi. La casa di campagna di Muti, situata vicino a Ravenna, è un rifugio sereno dove il maestro trascorre momenti preziosi con gli asinelli sardi Gaetano e Lampo.

Questo ritiro, lontano dal trambusto del mondo musicale, offre a Muti l’opportunità di ricaricarsi e di immergersi nella melodia della natura. La sua vita familiare è un pilastro importante, il tempo trascorso con la moglie Cristina e i tre figli, Francesco, Chiara e Domenico, hanno aiutato il direttore d’orchestra nel suo lavoro. Lui è un padre e un nonno devoto. La pandemia, sebbene tragica, ha regalato a Muti il prezioso tempo di vedere crescere i suoi nipoti durante i lunghi mesi trascorsi insieme, approfondendo il legame e apprezzare il rapporto con le generazioni future.

Nonno e insegnante

Dove vive Riccardo Muti? Vive nella campagna ravennate. Dove si è sempre rilassato staccando dal suo lavoro e dove ha potuto riflettere a lungo sul suo ruolo da insegnante. Apprezzare le generazioni future significa regalare loro la propria esperienza. Oltre che direttore d’orchestra, Muti si è spesso dedicato all’insegnamento, condividendo la sua passione e il suo impegno con giovani talenti. Nel 2004, ha fondato l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, dando a giovani strumentisti sotto i trent’anni l’opportunità di crescere e trovare collocazione in altre orchestre. Nel 2015, ha creato Italian Opera Academy, offrendo formazione a giovani direttori d’orchestra, maestri collaboratori e cantanti.

La sua amicizia con Miuccia Prada lo ha portato a nuove esperienze teatrale e progetti culturali. La stilista e il direttore d’orchestra hanno collaborato a teatro e Prada ha firmato i costumi per Attila di Verdi diretto da Muti al Metropolitan di New York. Questa amicizia si è trasformata in una partnership più ampia, includendo la collaborazione nell’Italian Opera Academy. Sono i professionisti italiani di questo livello che premettono al nostro paese di mantenere alto l’apprezzamento del mondo verso la nostra cultura.

Dove vive Riccardo Muti e quali sono i suoi interessi

Vivere in campagna lo affascina ma non lo allontana dalle sue passioni. Nel contesto della sua esperienza con il Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli, Muti si è unito al direttore del museo, Sylvain Bellenger, nell’ammirazione di un capolavoro che entrambi amano molto. La Crocefissione di Masaccio, un capolavoro tutto italiano. Questo dipinto è parte integrante del vasto patrimonio di Capodimonte, che è stato trasformato sotto la guida di Bellenger per renderlo più accessibile e coinvolgente per la comunità.

Muti, in qualità di presidente onorario della Friends of Capodimonte Association, ha contribuito a questa missione educativa e culturale. La mostra Carta Bianca Capodimonte Imaginaire è stata un esempio di innovazione, coinvolgimento e passione. La filosofia di Muti, che invita a guardare oltre i cartellini e a concedersi il tempo di contemplare, si è poi riflettuta nell’iniziativa #LamiaCartaBianca. Questo progetto ha portato i visitatori nel processo curatoriale, trasformandoli in undicesimi curatori della mostra. Un modo originale per condividere le passioni del famoso direttore d’orchestra e avvicinarsi al suo mondo semplice ma incredibilmente ricco di bellezza.

