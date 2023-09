Giramenti di testa frequenti? Fai attenzione, ecco le cause alle quali non avevi pensato

Dire addio ai giramenti di testa frequenti è possibile, basterà solo cambiare un po’ il proprio stile di vita

Fare attenzione ai segnali del nostro corpo è il primo passo verso il ritrovamento di una condizione fisica ideale e, in alcuni casi, verso la guarigione. Avere dei giramenti di testa, ad esempio, può essere una situazione abbastanza frequente – tanto che è una condizione che colpisce milioni di italiani ogni giorno – ma è bene prestarci attenzione. Il più delle volte si tratta di qualcosa di transitorio di cui non preoccuparsi eccessivamente, ma indica che qualcosa nella nostra alimentazione o stile di vita non va.

Prima di tutto la cosa migliore che ognuno di noi può fare in casi di giramenti di testa frequenti è rivolgersi al proprio medico di fiducia così da mettere a tacere ogni eventuale dubbio. Tuttavia, come accennato in precedenza, il primo passo è sempre quello di capire cosa il nostro corpo sta cercando di dirci. In questo modo eviteremo di soffrire di ansia e stress che non servono ad altro che a peggiorare la situazione.

Il capogiro è una particolare condizione che crea debolezza ed instabilità, tutto accompagnato da una fastidiosa sensazione di svenimento. Niente di piacevole, non c’è dubbio, ma che il più delle volte è causato da uno stile di vita poco corretto. Il primo passo per lasciarsi alle spalle queste problematiche è perciò capire quali sono le cause dei giramenti di testa.

I motivi dei giramenti di testa: fate attenzione a queste cattive abitudini

Avere dei giramenti di testa improvvisi può essere normale, specialmente quando da seduti ci si alza in piedi troppo velocemente. In quel caso è tutta una questione di liquidi corporei che riducendo il loro volume all’interno del corpo ci fanno provare quella particolare sensazione di poca stabilità accompagnata da cedimenti. Questo ci aiuta a capire che uno dei motivi più banali per cui si soffre di capogiro è la disidratazione.

Bere poca acqua è un male ed è ormai appurato, per svolgere al meglio tutte le nostre funzioni il corpo ha bisogno di assimilarne dai 2 ai 3 litri al giorno. Tenerlo nettamente sotto questa soglia ci causerà una serie di scompensi, tra i quali non mancano proprio i capogiri. Attenzione anche ai cali di pressioni frequenti soprattutto d’estate. Più si suda e più si perdono non solo liquidi ma anche sali minerali, tutti composti di cui il corpo umano ha necessariamente bisogno.

Tra le altre cause comuni da non sottovalutare, attenzione anche all’ipoglicemia. Anche lo zucchero è un elemento importante per il corpo e per questo bisognerebbe essere assunto ogni tanto, a patto che venga fatto nelle giuste quantità. Eccedere potrebbe portare ad altre problematiche che è meglio evitare.

Il più classico dei cali di zuccheri può oltre a farci perdere momentaneamente la vista può anche farci provare delle spiacevoli sensazioni si svenimento. Ora che sapete a cosa dovete stare maggiormente attenti, provate a cambiare il vostro stile di vita e a vedere se effettivamente giovate di miglioramenti. A volte basta davvero poco per iniziare a sentirsi meglio.