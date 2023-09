Le piante che in tanti hanno in casa, ma sono pericolosissime: fai attenzione

Ecco le piante pericolosissime che comunemente sono presenti nelle nostre case: prestate molta attenzione!

Tantissime persone amano decorare la propria casa, sia se si tratti di una maestosa villa o di un piccolo monolocale, con delle piante. Le tonalità di colore, il profumo e la capacità di adattarsi ai diversi stili di arredamento – oltre che alle loro preziose proprietà – rendono le piante delle indispensabili presenze in casa. Regalano benessere in silenzio.

Ci sono, però, alcune piante che possono nascondere delle insidie e in quest’articolo andremo ad elencare quelle a cui bisognare prestare attenzione. Siete curiosi di scoprire a quali piante stiamo facendo riferimento? Già perché prima di portare a casa vostra una piante è importante sapere se quella graziosa piantina non sia in realtà una nemica della nostra salute. Ecco le piante più pericolose che potreste avere in casa.

Ti piace avere le piante in casa? Fai attenzione a queste qui

Secondo quanto evidenziato da Kelly Johnson-Arbor, medico tossicologo e co-direttore del National Capital Poison Center (NCPC) in USA, ci sono alcuni piante che potrebbero creare grossi problemi alla salute. Se le avete prendete le giuste precauzioni, se non le avete evitate di acquistarle.

Tra queste spicca l’Oleandro, tipica pianta da appartamento il cui Fiore è famoso per il suo colore e per il dolce profumo. Questa pianta però contiene glicosidi cardiaci che, qualora dovessero venire ingeriti per sbaglio, potrebbero provocare gravi avvelenamenti. Tra i sintomi più comuni, relativi all’ingerimento della pianta, troviamo: bassa pressione sanguigna, battito cardiaco irregolare, visione offuscata, mal di stomaco, vomito e nei casi più severi si può arrivare persino alla morte.

In maniera analoga anche la pianta Digitale può provocare, se ingerita, gravi avvelenamenti. Poi c’è il Filodendro, una pianta tropicale che contiene cristalli di ossalato. Quest’ultimi se toccati o consumati potrebbero causare dolore alla bocca, gonfiore, sbavatura e deglutizione dolorosa. Secondo Kelly Johnson-Arbor, i sintomi di questa pianta, dovrebbero scomparire nel giro di poche ore, tuttavia potrebbero palesarsi in maniera piuttosto irritante e dolorosa.

Poi bisogna prestare attenzione al cosiddetto Bastone Stupido. La parte dalla cui stare alla larga è senza dubbio la canna. I sintomi, nel caso in cui si dovesse entrare in contatto con la canna del Bastone Stupido, raramente fanno scattare una vera e propria emergenza sanitaria. Tuttavia c’è stato un caso in cui un bambino di 18 mesi, dopo aver masticato un pezzettino di canna, ha cominciato a vomitare. Solamente dopo numerosi sciacqui e l’ingerimento di vari cibi cremosi, i sintomi hanno iniziato ad affievolirsi