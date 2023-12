Gianni Morandi, dopo tantissimi anni la confessione dell’ex moglie: parole che fanno piangere

Gianni Morandi, dopo tantissimi anni la confessione dell’ex moglie che nessuno avrebbe mai immaginato: parole che fanno piangere.

Gianni Morandi è, senza ombra di dubbio, uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Era solo un ragazzino quando si è affacciato per la prima volta in questo mondo, e mai avrebbe immaginato che sarebbe riuscito a realizzare il suo sogno di diventare un artista e di vivere di musica per sempre. Gianni è stato ed è tutt’ora un vero e proprio pilastro in Italia, praticamente una istituzione.

Nonostante gli artisti più grandi finiscano per scivolare nel dimenticatoio, Gianni è stato uno dei pochi a non far parte di questo gruppo. Infatti, negli ultimi anni, ha dimostrato di possedere una umiltà davvero incredibile. Si è interfacciato con nuovi artisti esordienti ma sulla cresta dell’onda, a sperimentato nuovi stili, si è avvicinato ai giovani e ha avuto modo di farsi conoscere anche dal pubblico degli adolescenti, che si sono affezionati a lui e hanno cominciato ad ascoltare la tua musica.

Gianni Morandi, ve la ricordate la sua prima moglie Laura Ephrikian?

Insomma, Gianni è un vero e proprio mito. Non solo un cantante amato, ma anche una persona a cui tutti vogliono bene. Negli ultimi anni, infatti, si è fatto conoscere molto meglio sotto questo punto di vista avvicinandosi ai social, dove ogni giorno condividere momenti di vita quotidiana che riguardano il suo lavoro ma anche il suo privato con la famiglia, in modo particolare con la meravigliosa moglie Anna che è sempre vicino a lui ad ogni passo.

Anna e Gianni sono una coppia davvero amatissima sui social, perché sprigionano affetto e supporto in ogni loro gesto. Ma voi lo sapevate che Anna è la seconda moglie di Gianni, perché per diverso tempo oggi è stato sposato con un’altra donna, nonché madre dei suoi figli?

Stiamo parlando di Laura Ephrikian, con cui ha condiviso gli anni della gioventù e le prime gioie dell’essere genitori. Anche se oggi i due hanno intrapreso due strade completamente separate, non si sono mai dimenticati. Laura Ephrikian, proprio nell’ultimo periodo ha deciso di rompere il silenzio sul suo ex marito. “Non ho mai avuto un amore più grande” ha raccontato Laura, spiazzando i loro fans. D’altronde il primo amore non si scorda mai ed è proprio questo che Gianni e Laura sono stati l’uno per l’altro.