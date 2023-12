Carolyn Smith, la rivelazione sconcertante su Milly Carlucci arriva inaspettata: “A lei non si può mai dire…”

Carolyn Smith rivela qualcosa di davvero particolare su Milly Carlucci: le sue parole arrivano solo oggi dopo molti tempo. Ecco cosa ha detto.

Si torna a parlare di Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci che sta per giungere alla sua conclusione con la finalissima che si terrà questo Sabato in prima serata e in cui verrà decretato il nome del vincitore tra le coppie ancora rimaste in gara.

Ma il motivo che lo riporta al centro dell’attenzione ha a che fare con Carolyn Smith, la presidente di Giuria che ormai da molte stagioni è un punto fisso del programma, è stata lei in modo del tutto inaspettato ha regalare delle vere e proprie indiscrezioni su Milly Carlucci: delle parole che nessuno si sarebbe immaginato.

“A Milly non si può dire mai di no! E oggi sono davvero felice e grata della sua considerazione verso di me” ha ammesso in una sua recente intervista, ma entriamo ancora di più nel particolare e scopriamo a che cosa in particolare si riferisse.

Carolyn Smith: “Milly Carlucci quando mi ha chiamato pensavo fosse uno scherzo”

Insomma dopo tanti anni di rapporti di lavoro e non solo, viene fuori un vero retroscena su quello che è successo in passato tra Carolyn Smith e Milly Carlucci: è stata infatti proprio la padrona di casa dello show di Rai Uno a volerla come giudice della giuria per via della sua lunga carriera nel mondo della danza che continua ancora oggi.

“Io vengo dalla danza sportiva e dal mondo dell’insegnamento. Venni chiamata per telefono da un assistente di Milly Carlucci per essere convocata ad un provino” ha rivelato nella sua intervista e ancora: “Risposi in malo modo perché pensavo si trattasse di uno scherzo di amici. La telefonata invece era vera e mi dovetti scusare. A quel punto accettai l’incontro”. Una rivelazione davvero incredibile che fa capire come in un primo momento la ballerina nemmeno avesse capito che si trattasse di una cosa seria, ma pensasse ad uno scherzo.

E per fortuna che poi alla fine si è ricreduta considerando il lungo sodalizio che le unisce e che ancora oggi ha tutta l’intenzione di continuare per un lunghissimo periodo di tempo anche grazie il grande successo dello show. Detto questo, il conto alla rovescia per la finalissima è cominciato e al pubblico a casa non resta che aspettare per scoprire chi alla fine riuscirà ad alzare la tanto agognata coppa.