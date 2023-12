Carolina e Stefania di Monaco costrette a farlo: la sconvolgente rivelazione

Carolina e Stefania di Monaco sono state costrette a farlo dopo gli ultimi eventi a palazzo: la sconvolgente rivelazione.

Quando il gatto non c’è, i topi ballano. Questa è una verità che Charlene di Monaco, ad oggi, potrebbe raccontare senza alcuna esitazione. Oramai infatti è trascorso un po’ di tempo da quando è tornata a palazzo a gran sorpresa, stupendo infatti tutte quelle persone che oramai l’avevano data per spacciata. I suoi numerosi problemi, infatti, l’avevano indicata come persona poco adatta per stare accanto ad uomo con un ruolo tanto importante come quello di Alberto di Monaco.

Per non parlare, delle numerosi voci sul fatto che Charlene e Alberto fossero in crisi e che, mentre la principessa era in una clinica specializzata a curarsi, Alberto intanto si intrattenesse con altre donne che a palazzo erano sempre più presenti. E no, non stiamo parlando soltanto di presunti amanti, ma anche delle sue sorelle Stephanie e Caroline che, approfittando dell’assenza della cognata, avevano preso sempre più spazio.

Carolina e Stephanie di Monaco messe da parte: il ritorno di Charlene di Monaco

Si vocifera, infatti, che Caroline e Stephanie si erano oramai abituate al fatto di vedere il loro fratello maggiore senza più una consorte affianco e di ricoprire dunque un po’ il ruolo importante che, fino a prima del suo ricovero, era ricoperto proprio da Charlene. Quando poi lei è stata ricoverata in quella clinica lontana dalla sua famiglia e dal suo “regno”, mentre cercava la via della guarigione, senza saperlo nel frattempo a palazzo numerose donne stavano facendo davvero a gara per prendere il suo posto.

Come dicevamo, tutti davano Charlene per spacciata: troppi problemi da risolvere che avrebbero, alla fine, spinto Alberto a chiedere il divorzio e a disfarsi del tutto della madre dei suoi figli. Invece non è accaduto niente di tutto questo, Charlene contro ogni aspettativa è guarita, è tornata a casa e ad occupare quello che è il suo posto da quando è convolata a nozze con il suo Alberto.

Di conseguenza, Caroline e Stephanie, sorelle più piccole di Alberto, si sono sentite costrette a mettersi da parte e ad occupare il ruolo minore che spetta ad entrambe, e non quello più importante di cui si stavano lentamente appropriando, da quando Charlene aveva lasciato il palazzo in preda ai suoi problemi di salute.