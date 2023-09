Cerchi l’avventura? Fatti trascinare dalle persone di questi segni zodiacali

Per loro l’adrenalina è tutto. Ecco tre segni zodiacali che vorranno sempre vivere nuove avventure e, in generale, una vita al massimo

Sono dei novelli Indiana Jones. Se si ricercano emozioni forti, adrenaliniche, loro sono le persone giuste. Ebbene sì, ci sono delle persone che sono avventuriere nate. Non si tratta solo di una predisposizione genetica, ma, anzi, di qualcosa legato alle stelle che stanno lassù in cielo. Ecco i segni zodiacali maggiormente inclini a fare nuove esperienze.

Insomma, se state pensando di fare un viaggio con uno di questi segni zodiacali di cui vi parleremo di qui a breve, non aspettatevi di certo una settimana rilassante alle terme o in qualche spa. Al contrario, mettete in conto che vogliano essere sempre in movimento, in giro per musei, se si sceglie una città d’arte, oppure al mare o in percorsi di trekking, se siete in luoghi dove si può stare maggiormente a contatto con la natura.

Sono fatti, così, sempre alla ricerca di nuove esperienze. Per loro, il motto è “se mi rilasso, collasso”. E, allora, andiamo a vedere quali sono i segni zodiacali con queste caratteristiche: relax, ma non troppo!

I segni zodiacali maggiormente avventurieri

Andremo a costruire un ideale podio con tre segni zodiacali che amano particolarmente l’avventura, che se non si alimentano continuamente con nuove esperienze, non stanno bene, anzi, si annoiano profondamente. Iniziamo la nostra carrellata con il primo dei dodici segni dello Zodiaco, l’Ariete. Come ben sapete, parliamo di un segno ardente e focoso, impetuoso e istintivo, che non ha paura di provare emozioni forti e che, anzi, per dare il meglio di sé, deve vivere sempre sul ritmo e sull’adrenalina. Normalmente, i nativi di questo segno sono noti per la loro natura intraprendente. Si tuffano senza paura in nuove esperienze, sono sempre pieni di energia e amano vivere la vita al massimo.

E non poteva di certo mancare il Sagittario, probabilmente, anzi, sicuramente, il segno più avventuriero tra i dodici dello Zodiaco. I nati sotto questa costellazione hanno una curiosità insaziabile che li porta a esplorare il mondo. Con le loro avventure cercano saggezza e conoscenza. Niente li rende più felici di un viaggio verso una destinazione nuova e interessante. E, non appena hanno finito un viaggio (che vivono in maniera totalizzante) iniziano a pensare e organizzare la spedizione successiva.

Infine, nuove esperienze ed emozioni forti non potevano non essere più che congeniali anche all’Acquario, il segno più libero e indipendente tra i dodici dello Zodiaco. Persone estrose, sono generalmente pensatori non convenzionali a cui piace oltrepassare i confini ed esplorare territori sconosciuti. Hanno uno spirito avventuroso, sì, ma non dimenticano mai il loro desiderio di migliorare il mondo.