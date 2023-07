Frasi che ti faranno avere la meglio in ogni conversazione: ti cambieranno la vita

Volete dire basta all’imbarazzo di non sapere come concludere una conversazione avendo la meglio? Memorizzate queste frasi che cambieranno la vostra vita.

Quante volte vi è capitato di non riuscire a rispondere a tono durante una conversazione?

La proprietà di linguaggio e un cervello pensante sono fondamentali per riuscire ad avere la meglio in una discussione. Chi conosce il valore delle proprie idee deve saperlo trasmettere agli altri in modo assertivo evitando che le emozioni prendano il sopravvento. Non sempre ci si riesce soprattutto se si è persone sensibili oppure permalose, che se la prendono subito a male.

La rabbia, la timidezza, l’insicurezza se prendono il sopravvento fanno perdere la lucidità tanto da far rimanere senza parole oppure da far dire frasi inconcludenti. Mantenere i nervi saldi quando si conversa più o meno amabilmente è, dunque, fondamentale per riuscire ad avere il controllo della situazione. Ma può non bastare se non si conoscono le frasi migliori per terminare una discussione in proprio favore.

Le frasi che cambieranno la vita, ecco come concludere una conversazione

Le discussioni possono imbarazzare soprattutto se in pubblico. Occorre sapere come gestirle per concluderle il prima possibile e avendo la meglio. Le frasi che vi presenteremo riescono a far sentire l’interlocutore colpito e affondato tanto da non avere più voglia di continuare con lo sproloquio. Ma bisogna utilizzarle saggiamente e al momento opportuno, senza esagerare.

Prima circostanza. Una persona sminuisce quello che dici definendolo senza senso. Il modo migliore di rispondere è “Capisco quello che dici e anche io la pensavo come te prima di studiare in modo più approfondito il problema e capire che…“.

Seconda circostanza. L’interlocutore comincia ad agitarsi e ad alzare i toni perché diventa poco lucido. “Ti stai lasciando prendere dall’emozione e questa non ha nulla di razionale” è la frase che dimostra empatia verso di lui ma che sottolinea come quello che dice non è logico né opportuno.

Terza circostanza. Una persona ti dice che non hai capito nulla. “Aspetta, fammi capire bene. Stai dicendo che solo tu e chi la pensa come te ha capito la situazione?” È la frase che dipinge l’altro come chiuso mentalmente tanto da spingerlo a irritarsi e non essere preso più sul serio.

Quarta circostanza. L’interlocutore fa domande su domande senza nemmeno attendere le risposte. “Quando si fanno domande è per ascoltare le risposte invece sembra che tu domandi per dimostrare qualcosa senza mostrare interesse per ciò che dico. Sembra irrispettoso nei miei confronti“. Colpito e affondato.