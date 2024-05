Fragole dolci, grandi, rosse e succose: con questi 3 trucchi degli esperti farai impazzire d’invidia i vicini

Tutti vorranno mangiare le tue fragole, perché saranno le più belle e buone del vicinato e oggi ti spieghiamo come fare. Secondo i frutticoltori sono 3 i segreti da seguire per avere fragole che tutti vorranno mangiare.

La primavera e l’estate sono le stagioni che ci regalano i frutti più sfiziosi e golosi dell’anno. Tra poco arriveranno albicocche, pesche e tutti i frutti rossi: ciliegie, lamponi, mirtilli, more e le fragole. Oggi ci dedicheremo proprio alle fragole e il nostro obiettivo è quello di svelarti i segreti che ti permetteranno di ottenere tanti frutti e di qualità eccellente. Chi fa l’orto o coltiva delle piante sa bene che queste sono attività molto gratificanti e anche in grado di metterci di buon umore. Pertanto, vediamo insieme come ottenere il massimo risultato in poche e semplici mosse.

Fragole dolci, grandi, rosse e succose: ecco la prima cosa da fare

Le prime fragole crescono tra aprile e maggio e possono dare frutti fino a luglio. Tutto questo dipende soprattutto dal clima e da come siamo soliti coltivarle. Come probabilmente già sai, le fragole si possono propagare anche per seme, ma è più difficile ottenere lo stesso risultato. Dunque, per ottenere tante e buonissime fragole prediligi piantine giovani invece che i semi. Metti nella terra le piantine a circa 40 centimetri di distanza l’una dall’altra. Se fai delle file, tra ognuna di queste lascia un metro perché le piantine si allargheranno.

La luce farà crescere in maniera spettacolare questi golosissimi falsi frutti

Che tu le coltivi in vaso o in piena terra, per avere fragole dolci, grandi, rosse e succose la luce solare è il vero segreto. Più sole riceverà la tua pianta, più questa ti regalerà frutti meravigliosi. Tuttavia, non temere: le fragole crescono anche in condizioni di mezz’ombra, ma le piante saranno meno generose. Devi sapere che le fragole sono falsi frutti. Infatti, sono dei frutti aggregati poiché derivano da un fiore con più pistilli. La parte rossa è il ricettacolo ingrossato, mentre i “veri” frutti sono i semini gialli sulla superficie. Una cosa fondamentale a cui solo pochi pensano è di proteggere le piantine dagli uccelli che sono golosi di fragole e da possibili grandinate. Coprile con reti in nylon resistenti, ben fissate e sostenute da archetti.

Concima le tue fragole ma solo nei momenti giusti: ecco quali sono secondo gli esperti

Il concime è importante per le piante, specialmente perché restituisce al terreno in cui cresce gli elementi nutritivi giusti per farle crescere al meglio. Tuttavia, ci sono 2 cose di cui tenere conto: quale concime usare e soprattutto quando utilizzarlo. Per avere delle fragole buonissime, scegli un concime bilanciato per le piante da frutto. Spargilo attorno alla pianta e mai sul fusto. Qual è il momento migliore per concimare? Ci sono 3 momenti chiave.

Il primo è durante la stagione vegetativa, poiché la pianta necessita di nutrienti per fruttificare di più e meglio. Il secondo è l’autunno, perché le piante devono prepararsi ai primi freddi che verranno e quindi necessitano di maggiori risorse. Infine, al termine della stagione invernale: in questo periodo dobbiamo aiutare la pianta ad acquisire le forze in vista della fase vegetativa.