Ferragnez, il video dell’arrivo della nuova cagnolina a casa fa commuovere tutti: boom di like immediato

Un nuovo membro è entrato a far parte della famiglia Ferragnez: il video commovente fa subito il giro del web

Chiara Ferragni è uno dei nomi più in voga su tutti i social. Per lei questo 2023 è stato un anno davvero importante: ha condotto Sanremo, ma ha anche attraversato alcuni dei momenti bui della sua vita.

È stato l’anno della perdita della sua amata Matilda, la cagnolina che l’ha accompagnata per più di 12 anni. È con Matilda che Chiara ha iniziato la sua carriera ed è con lei che ha attraversato tutti gli alti e i bassi che ha vissuto.

Ed è proprio Matilda a essere stata la fautrice del suo incontro con Fedez. Si potrebbe proprio dire: galeotta fu Matilda e quella canzone che li ha fatti incontrare. Da lì è storia: l’amore dei Ferragnez e i loro due splendidi bimbi, Leone e Vittoria.

Proprio Leone e Vittoria, che hanno amato Matilda come una sorellina e che oggi la salutano ogni giorno in cielo, sulla sua nuvoletta.

Una perdita davvero importante per Chiara, ma che non le ha fatto perdere la speranza e la possibilità di accogliere in casa una nuova cagnolina. Si tratta della new entry in casa Ferragnez ed è già un terremoto di gioia.

La nuova cagnolina dei Ferragnez: è un boom sui social

Nel video pubblicato sui social, si vedono Chiara e Fedez che preparano i bambini a un nuovo arrivo, una sorpresa che certamente li farà felici. A varcare la soglia di casa Ferragnez, infatti, è una nuova cagnolina, il suo nome è Paloma.

E, a regalarla ai bimbi, è nonna Marina, la mamma di Chiara, che vuole donare ai piccoli la gioia di un nuovo animaletto dopo il dolore per la perdita di Matilda.

Il video fa davvero il boom sui social e si leggono, tra i commenti, le parole commosse degli utenti che si complimentano con la famiglia. Non è semplice, infatti, superare il lutto e la perdita di un animale tanto amato.

I nostri pelosetti, in effetti, diventano parte integrante della famiglia e, attraversano con noi, tutte le gioie e i dolori. Spesso sono un rifugio sicuro a cui tornare, con la certezza di trovarli sempre lì, pronti a donarci il loro amore incondizionato.

E in questo gesto, si nota tutta la speranza della rinascita. Paloma rappresenta il desiderio di non privarsi mai di quell’amore che solo un animaletto sa donarci.