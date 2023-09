Tradimento del partner: avete già le prove e non lo sapete, basta usare questa funzione

Non è mai una sensazione piacevole scoprire di essere oggetto di un tradimento. Se sospettate che il vostro partner vi inganni esiste un metodo semplicissimo e impensabile per conoscere la verità.

Chiunque abbia subito un tradimento nella propria vita potrà dirvi quanto terribile sia la sensazione che si prova. É come ricevere un pugno in pieno petto. Crolla totalmente la fiducia riposta nella persona amata e si genera un turbinio di pensieri negativi che spaziano dalla tristezza infinita alla rabbia più feroce.

Purtroppo, può capitare. L’importante è prendere consapevolezza di quanto accaduto e non farsi assalire dallo sconforto, sia che si decida di proseguire il proprio percorso da soli e accogliere quanto il futuro ci regalerà o che si scelga di perdonare chi ci ha feriti. Ogni situazione, del resto, è unica e particolare; solo chi la vive in prima persona ha la facoltà di determinare quale sia l’opzione più adatta.

Tradimento: potreste possedere già lo strumento che dissiperà i vostri dubbi

Se nutrite dei sospetti sul vostro partner e l’istinto vi suggerisce che in fondo non ve la racconti giusta, potreste prendere spunto dall’esperienza di una giovane donna che ha condiviso su Tik Tok un fatto davvero sorprendente che, purtroppo, l’ha vista protagonista. Ha raccontato come ha scoperto per puro caso che il suo fidanzato la stava tradendo.

La donna in questione di chiama Jessica Lowman. Il suo video è diventato virale e ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti in tutto il mondo. La tecnologia è venuta in suo aiuto. Come da lei stessa rivelato, è riuscita a entrare in possesso di alcune registrazioni compromettenti del suo partner insieme a un’altra donna.

Ma come ha fatto? Molto semplicemente ha scoperto una funzione poco nota del dispositivo intelligente Alexa, installato nella sua dimora. Jessica stava esplorando le varie funzionalità dell’assistente targato Amazon quando, all’improvviso, si è resa conto di una caratteristica che ignorava del tutto. Alexa, infatti, è in grado di registrare suoni provenienti dalla casa in cui è presente.

É in questo modo che è riuscita ad ascoltare la voce del proprio compagno che si trovava in dolce compagnia. Le conversazioni non lasciavano spazio a equivoci. Dopo aver raccolto la rabbia e la frustrazione, Jessica Lowman ha condiviso sul famoso social network TikTok il frutto della sua vicenda. In questo modo ha scelto di aiutare altre persone che si trovano nel dubbio. Il video in questione ha il seguente titolo: “Ecco come ho beccato il mio ex a tradirmi, non sapevo nemmeno che Alexa conservasse questa roba”.

Probabilmente sarebbe meglio affrontare il presunto adultero di petto e parlarne piuttosto che compiere raggiri. Tuttavia, è umanamente comprensibile tale approccio per avere prove tangibili e non lanciare false accuse. E voi, cosa fareste se vi trovaste in questa situazione?