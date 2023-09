Atro che estate finita, arriva lo schiaffo bollente: le temperature per ottobre spaventano

Sebbene stiamo camminando verso l’autunno, in realtà le temperature presto torneranno estive: ecco le previsioni di ottobre

L’estate è ormai un lontano ricordo e oggi, quasi tutti, pensano alle vacanze come qualcosa di cui quasi non si ricorda più niente. Le scuole sono ufficialmente ricominciate, così come il lavoro e le attività quotidiane come impegni, palestra e appuntamenti vari. In realtà, però, le temperature stanno per portarci di nuovo ad agosto: ecco cosa dobbiamo aspettarci per ottobre.

Conosciamo tutti la realtà dei cambi climatici e il surriscaldamento, che comporta estati sempre più roventi e inverni sempre meno nevosi e freddi. Anche in questo autunno che sta per iniziare, quindi, non dobbiamo aspettarci le tradizionali giornate uggiose e piovose, con i giubbini di pelle e le prime giacche da tirare fuori. Dimenticatevi quindi le serate trascorse al camino, con un buon tè caldo e una coperta che scalda il corpo mentre si guarda un film. Ecco infatti quali sono le previsioni per il prossimo mese.

Un ottobre caldissimo: tirate di nuovo fuori i ventagli

L’anticiclone africano Apollo allontana ancora una volta l’autunno e i Centri di Calcolo lo confermano: entro il fine settimana, l’alta pressione che proviene dall’Africa investirà di nuovo tutta l’Italia, che vivrà temperature che le ricorderanno l’estate. In particolar modo, a esserne travolto sarà soprattutto il Nord Italia, così come il Centro: il bel tempo regnerà indisturbato e sarà perfetto per le ultime gite fuori porta in famiglia.

Le temperature massime potrebbero arrivare sino a superare i 30°C, soprattutto come abbiamo detto nel Nord e nel Centro Italia. A confermarlo è anche Lorenzo Tredici, impiegato presso www.ilmeteo.it. Secondo i suoi studi, le giornate in assoluto più calde saranno quelle di domenica 1 e lunedì 2 ottobre, dove a Bolzano e Firenze sono previste temperature massime di 32°C. Anche a Roma temperature incredibili, intorno ai 30°C.

Per quanto riguarda il Sud Italia, non sono esclusi rovesci piovosi ma del tutto isolati: in generale, infatti, anche le regioni meridionali saranno travolte dall’anticiclone africano, sebbene in maniera meno consistente rispetto al nord e al centro Italia. Come sostiene l’esperto, però, non bisogna dimenticarsi che è ottobre e che in ogni caso le temperature possono crollare nel giro di poche ore: soprattutto al mattino, infatti, potrebbe fare piuttosto fresco e tra l’alba e il dopo pranzo potrebbe esserci uno scarto di temperatura di circa 18°C.