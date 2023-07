Whatsapp, le 8 novità che porteranno l’app ad uno step successivo

Su WhatsApp sono in arrivo 8 grandissime novità in grado di evolvere ulteriormente l’applicazione. Cosa sta succedendo: tutti i dettagli.

Sono sempre tantissime le novità in arrivo su WhatsApp che adesso è pronta ad abbracciare otto grandi innovative funzioni. Così facendo l’applicazione di messaggistica di Meta riesce a raggiungere lo step successivo sbalordendo ancora una volta gli utenti. Andiamo quindi a vedere gli ultimi aggiornamenti del servizio.

WhatsApp continua a essere l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Ad oggi può contare fino a 3 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo. Sono tantissimi gli strumenti che soddisfano gli utenti, eppure questo servizio di Meta è in continuo aggiornamento, visto che il team di sviluppatori non si ferma mai. Infatti per tenere sempre a bada la concorrenza, gli aggiornamenti hanno cadenza settimanale se non addirittura giornaliera.

Sempre per respingere la concorrenza, WhatsApp nelle ultime ore ha deciso di implementare una funzione che permette agli utenti di inviare le immagini a qualità originale. Una scelta singolare, visto che fino ad oggi l’applicazione ha sempre proceduto a comprimere le immagini durante l’invio. Questa però di sicuro non è l’unico aggiornamento previsto per gli utenti. Solamente questa settimana sono ben otto le novità che dovrebbero stravolgere l’applicazione, andiamo quindi a vedere cosa cambierà per l’utente.

WhatsApp, otto novità in arrivo per gli utenti: come cambia l’applicazione

Nel caso in cui vi siate persi le novità in arrivo su WhatsApp Beta per Android, iOS e Desktop, oggi andremo a rivedere cosa cambia per gli utenti. Sono otto gli aggiornamenti significativi che hanno stravolto l’applicazione. Adesso quindi andremo a riepilogare tutti gli update arrivati. La miglior notizia secondo gli utenti riguarda la funzione di suggerimento degli adesivi, un nuovo modo per inviare adesivi con emoji disponibile per alcuni beta tester. Andiamo quindi a vedere tutte le novità.

Dopo l’installazione dell’aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.13.0.76, alcuni beta tester potrebbero sperimentare una nuova opzione che consente loro di inviare video ad alta qualità .

. Con l’aggiornamento WhatsApp per iOS 23.13.78, disponibile sull’App Store, WhatsApp sta distribuendo ampiamente un selettore di GIF e adesivi ridisegnato per una migliore navigazione.

ridisegnato per una migliore navigazione. Nell’articolo sull’aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.14.0.70, abbiamo annunciato che WhatsApp stava lanciando la funzione di suggerimento degli adesivi. Questa funzione consente agli utenti di inserire un emoji nell’input di testo della chat , attivando suggerimenti di adesivi pertinenti ed è disponibile per alcuni beta tester.

, attivando suggerimenti di adesivi pertinenti ed è disponibile per alcuni beta tester. La stessa funzione relativa al suggerimento degli adesivi è disponibile anche per alcuni beta tester dopo l’installazione dell’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.14.16.

Con l’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.14.18, WhatsApp ha introdotto la possibilità di accedere a WhatsApp Web utilizzando i numeri di telefono . Questa funzione è disponibile per alcuni beta tester.

. Questa funzione è disponibile per alcuni beta tester. WhatsApp sta lavorando a una funzione per filtrare le conversazioni direttamente nella lista delle chat , includendo opzioni per organizzare le chat in base ai messaggi non letti, alle conversazioni personali e alle chat relative alle attività aziendali. Questa funzione è in fase di sviluppo e sarà rilasciata in un futuro aggiornamento dell’app.

, includendo opzioni per organizzare le chat in base ai messaggi non letti, alle conversazioni personali e alle chat relative alle attività aziendali. Questa funzione è in fase di sviluppo e sarà rilasciata in un futuro aggiornamento dell’app. Grazie allo sviluppo dell’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.14.14, l’applicazione sta lavorando a una funzione di suggerimenti di gruppo per le comunità . Sarà disponibile in futuro.

. Sarà disponibile in futuro. Con gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Windows, WhatsApp offre una nuova funzione che consente agli utenti di regolare la dimensione del testo.

Queste sono quindi le novità principali in arrivo per WhatsApp. Sicuramente nelle prossime settimane arriveranno ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda gli utenti che potranno usufruire dei nuovi utenti.