Ecco 3 magnifiche piante, semplici da coltivare e perfette per attirare l’attenzione di parenti, amici e vicini di casa

Maggio è un mese di rinnovamento e di crescita per i fiori e le piante presenti nel nostro balcone, o giardino. Con le giornate che si allungano e il clima che gradualmente si riscalda, maggio invita a dedicarsi al giardino, a preparare il terreno e a scegliere nuove piante da introdurre nel proprio angolo verde. La scelta dei fiori da coltivare in questo mese, dunque, è decisiva. Per questo motivo, nelle prossime righe, esploreremo 3 fiori poco conosciuti ma straordinariamente belli e resistenti, perfetti per essere coltivati da maggio fino all’arrivo dell’autunno.

Ecco 3 magnifiche piante che in poche persone conoscono

Il primo nome sulla lista è il fiore arlecchino (Sparaxis). Originario del Sud Africa, questo fiore presenta petali vivacemente colorati che possono variare dal rosso, al viola, al giallo, e che attirano subito l’attenzione. Il Sparaxis predilige una posizione soleggiata e un terreno ben drenato, così da evitare ristagni idrici che potrebbero danneggiare i bulbi. Per mantenere una buona fioritura, inoltre, è consigliabile aggiungere del concime bilanciato ogni quattro settimane durante la stagione di crescita. Dopo la fioritura, infine, è necessario ridurre gradualmente l’irrigazione e lasciare che le foglie si ingialliscano e muoiano naturalmente, permettendo ai bulbi di immagazzinare energia per la prossima stagione.

L’eleganza della Scabiosa Caucasica

La seconda pianta che vale sicuramente la pena coltivare è la Scabiosa Caucasica. Si tratta di una pianta elegante e sofisticata, ideale per aggiungere un tocco di delicatezza al giardino, soprattutto per le sue particolarissime infiorescenze, che sbocciano in una gamma di colori dal bianco al blu intenso. Questo fiore richiede, innanzitutto, un terreno fertile e ben drenato; e un’esposizione per lo più soleggiata (ma tollera bene anche la mezz’ombra). Durante la stagione di crescita, è consigliabile innaffiare regolarmente, nel caso in cui il terreno dovesse risultare troppo secco, e applicare un fertilizzante a lento rilascio. Per stimolare ulteriori fioriture, inoltre, potrebbe essere utile il cosiddetto “deadheading”, ovvero la rimozione delle parti fiorite appassite.

La Nigella damascena è ideale per le aiuole

Infine, abbiamo la Nigella damascena, anche detta damigella in verde, o fiore del diavolo. I suoi fiori sono delicati e intricati, con petali fini circondati da una corona di filigrana verde che li fa apparire come gioielli fluttuanti tra il fogliame. La Nigella è facile da coltivare ed è perfetta, ad esempio, per arricchire eventuali aiuole. Predilige il pieno Sole, ma cresce bene anche in mezz’ombra; e predilige un terreno neutro, ben drenato e non troppo fertile, per evitare una crescita eccessiva del fogliame a scapito della fioritura. Questo fiore richiede poche cure, essendo abbastanza tollerante alla siccità una volta stabilito. Tuttavia, per incentivare una fioritura prolungata e abbondante, è consigliabile annaffiare nei periodi di siccità prolungata e rimuovere i fiori appassiti per stimolare nuove fioriture. Quindi, ecco 3 magnifiche piante da coltivare a maggio. Se non sono di tuo gradimento, però, puoi sempre virare verso altre varietà di piante altrettanto affascinanti.