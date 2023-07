E tu, come ti siedi di solito? Non lo immagini, ma dice molto della tua personalità

Sei curioso di scoprire qual è la qualità che più le persone apprezzano del tuo carattere? Con questo test avrai subito la risposta.

Il linguaggio del corpo indica molto più di quanto si possa immaginare e solo da alcuni piccoli segnali si possono evincere molti dettagli della personalità di un individuo.

Proprio sul linguaggio del corpo si basa questo test: per poter scoprire qual è un tratto peculiare della tua personalità ti basterà pensare al modo in cui ti siedi di solito su una sedia o sul divano e, in base a questo, dovrai scorrere tra le risposte del test per trovare il risultato. Ti informo che il test è da svolgere per divertimento e che non si basa su prove scientifiche.

I profili del test: ecco come ti siedi

Se di solito ti siedi con le gambe incrociate mettendone una sopra l’altra, significa che le altre persone apprezzano l’attenzione che riponi nell’analizzare i piccoli dettagli che ti circondano. Grazie a ciò sei in grado di trovare sempre delle soluzioni intelligenti e innovative ai problemi che possono presentarsi durante la giornata. Sul lavoro infatti chiamano sempre te quando bisogna risolvere alcuni imprevisti o enigmi, poiché sanno che ne sarai perfettamente in grado.

Se di solito ti siedi con le gambe aperte, significa che sei in grado di andare d’accordo praticamente con tutti. Grazie alla tua indole così spontanea e serena, le persone riescono a instaurare subito un rapporto di fiducia nei tuoi confronti e riesci di conseguenza a creare dei legami molto intimi anche in poco tempo. Questa qualità è perfetta per la tua personalità, visto che ami trascorrere il tempo in compagnia di altre persone e che, al tempo stesso, ti piace aiutare a risolvere i problemi.

Se invece di solito ti siedi con le gambe incrociate ma tenendo i polpacci a contatto, significa che hai un’indole molto umile e generosa. Le persone apprezzano molto il tuo carattere perché non cerchi mai di prevaricare sugli altri né tanto meno di imporre il tuo pensiero, ma cerchi un confronto sullo stesso livello in modo tale che tutti riescano a esprimere le loro idee e le loro opinioni. Inoltre vista la tua grande generosità riesci sempre a dare una mano a chi ne ha bisogno, e le persone che ti vogliono bene ti proteggono anche da chi invece potrebbe approfittarsi del tuo modo di fare così cortese e delicato.