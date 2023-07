E’ solo amicizia o c’è qualcosa in più? Questi segnali ti schiariranno le idee

Ti sei mai chiesta se la vostra è solo amicizia o c’è qualcosa in più? Osserva questi segnali: ti schiariranno le idee immediatamente!

Quante volte, in una comitiva, ci si è innamorati del proprio amico o della propria amica? Quante volte si è sperato che questa potesse ricambiare questo amore? Quante volte alcuni atteggiamenti, di base molto semplici e innocui, sono stati confusi per amore? Insomma, spesso può capitare che, se siamo attratti dall’altra persona, non riusciamo a capire se si tratta solo di amicizia o c’è davvero qualcosa in più.

Vediamo insieme allora quali sono i segnali inequivocabili che ci possono schiarire le idee al riguardo. Forse solo in questo modo si può evitare le friendzone o si può avere finalmente una relazione con la persona amata.

Si tratta di amicizia o di altro? Ecco i segnali a cui devi prestare attenzione

Molto spesso capita di innamorarsi del proprio migliore amico o della propria migliore amica, nella speranza che quest’ultimo ricambi i nostri sentimenti. Ci sono, nella fase di innamoramento, degli atteggiamenti che possono far fraintendere i sentimenti che si provano per l’altra persona. Infatti diverse volte vengono scambiati per amore, ma in realtà non sono altro che semplicissimi gesti di amicizia che bisogna guardare con occhi lucidi e vigili per evitare di finire nella cosiddetta Friendzone.

Questa parola indica la zona in cui ci sono due persone, una innamorata e una no. Quella innamorata si dichiara, ma viene rifiutata. Per far sì che ciò non accada più, dobbiamo riconoscere bene i segnali che indicano che sia vero amore.

Tra i diversi segnali troviamo i seguenti: