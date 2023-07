Reflusso gastroesofageo, non solo acido: le cause che in pochi conoscono

Soffri di reflusso gastroesofageo? Allora fai attenzione a questo: le cause che lo possono provocare sono diverse.

Sempre più persone, negli ultimi anni, lamentano un continuo disturbo, dolore, bruciore e malessere allo stomaco. Sentendo diverse testimonianze, si nota che la maggior parte di esse non riesce a digerire alcun tipo di cibo, sentendo così una forte acidità provenire dallo stomaco. A questo si aggiunge poi una costante tosse e la produzione di ‘muco’ all’interno dell’esofago. Non c’è da allarmarsi, si tratta solo di un fortissimo reflusso gastroesofageo.

Quest’ultimo è determinato da numerosi fattori ed eliminarlo appare molto difficile. Al contempo si può ridurre però la sintomatologia. Vediamo insieme quali sono le principali cause di questa malattia che colpisce sempre più italiani negli ultimi anni.

Se anche tu soffri di reflusso gastroesofageo, evita di fare ciò: potresti sicuramente alleviare il dolore!

Come abbiamo precedentemente detto il reflusso gastroesofageo, purtroppo, tende a colpire tantissime persone negli ultimi anni. Molti specialisti ritengono che ad incidere sulla condizione del nostro stomaco sia anche lo stress che tendiamo ad accumulare durante l’intera settimana, o l’intero anno. Sicuramente il fattore mentale inciderà molto su tutto ciò, perché, come ben si sa, lo stomaco e l’intestino sono stati dichiarati ‘secondo cervello’, ma non è solo una questione mentale.

Per quanto riguarda il fattore fisico, ciò che fa aumentare quest’enorme sensazione di bruciore e di affaticamento nel mangiare determinati cibi, è sicuramente il cibo. Ci sono infatti alcuni alimenti che sono banditi dalla vita di coloro che soffrono di questa patologia. Vediamo insieme di quali parliamo.

I cibi da evitare assolutamente per chi soffre di reflusso gastroesofageo sono i seguenti: