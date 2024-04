È possibile scegliere il Rolex su cui investire in base al proprio segno zodiacale? Proviamoci e vediamo il risultato

Anche se scegliere un Rolex in base al segno zodiacale potrebbe sembrare una pratica esoterica, può essere un modo divertente per esplorare le preferenze personali. Alla fine, la scelta di un investimento dovrebbe essere basata sul proprio gusto e sulle esigenze, piuttosto che su considerazioni astrologiche. Eppure un aiuto dall’alto non guasta mai.

L’idea di scegliere un Rolex in base al segno zodiacale potrebbe sembrare eccentrica o persino ridicola per alcuni. Ma per molti appassionati di orologi, l’astrologia potrebbe aggiungere un tocco di divertimento e mistero alla ricerca del proprio accessorio perfetto. Sebbene non ci siano prove scientifiche che collegano direttamente il segno zodiacale a preferenze specifiche di orologi, possiamo esaminare le caratteristiche generali di ciascun segno. Per poi abbinarle a design, materiali e stili che potrebbero rispecchiarle.

Per chi appartiene al segno dell’Ariete, cui non manca intraprendenza e determinazione, il Rolex deve avere un design audace e distintivo. Un modello come il Rolex Daytona, con il suo cronografo e il suo stile sportivo, potrebbe soddisfare il desiderio dell’Ariete di distinguersi dagli altri. Prezzo, 25 mila euro. Il Toro apprezza il lusso e la qualità. Un Rolex Day-Date potrebbe essere la scelta perfetta per questo segno sofisticato. Con il suo design elegante e la sua iconica finestra per la visualizzazione del giorno della settimana, il modello è perfetto. Magari abbinato a un lussuoso cinturino in pelle di alligatore. Il prezzo? 88 mila euro. I Gemelli sono noti per la loro versatilità e lo spirito giocoso. Un Rolex Submariner potrebbe essere una scelta eccellente, poiché è adatto sia per un’immersione subacquea che per un evento elegante. La sua capacità di adattarsi a diverse situazioni rispecchia la natura del segno. Prezzo, 10 mila euro.

Tanti modelli, tanti caratteri

Il Cancro è profondamente legato alla famiglia e alla tradizione. Un Rolex Datejust potrebbe essere perfetto per questo segno fatto all’antica. Con il suo design classico e senza tempo che evoca un senso di stabilità e affidabilità, questo modello rispecchia la natura del Cancro. Prezzo 15 mila euro. I Leoni amano essere al centro dell’attenzione e apprezzano il lusso. Un Rolex GMT-Master II con una ghiera Pepsi potrebbe catturare l’attenzione di un Leone pretenzioso. Grazie al suo design audace e alla sua funzionalità di doppio fuso orario, è perfetta per i viaggiatori di questo segno che sono cosmopoliti. Il prezzo è di 16 mila euro.

Chi è Vergine è conosciuto per l’attenzione ai dettagli e il senso pratico. Un Rolex Explorer potrebbe essere l’orologio ideale, con il suo design pulito e leggibile, oltre a resistenza e affidabilità, adatto per le avventure all’aria aperta. Prezzo, 20 mila euro. La Bilancia è amante dell’arte e dell’estetica. Un Rolex Oyster Perpetual con un quadrante colorato potrebbe attrarre una Bilancia, poiché unisce l’eleganza senza tempo di un Rolex con un tocco di modernità e lo stile artistico. Prezzo, 24 mila euro.

È possibile scegliere il Rolex grazie agli astri?

Lo Scorpione è intenso e misterioso. Un Rolex Sea-Dweller potrebbe essere adatto per uno Scorpione, con la sua resistenza agli ambienti estremi e il suo aspetto robusto, che riflette la determinazione e la forza interiore di questo segno. Prezzo 27 mila euro. Il Sagittario è avventuroso e ama esplorare. Un Rolex Explorer II potrebbe essere il compagno perfetto per un Sagittario. Con la sua capacità di resistere alle condizioni più estreme e la sua funzione di indicazione del fuso orario che lo rende ideale per i viaggiatori indomiti. Prezzo 13 mila euro.

I Capricorni sono ambiziosi e pragmatici. Un Rolex Sky-Dweller potrebbe essere l’orologio ideale per un Capricorno. Con le sue complicazioni utili come il calendario annuale e il secondo fuso orario, che rispecchiano la natura organizzata e orientata ai risultati di questo segno. Prezzo, 35 mila euro. I Pesci sono noti per la loro natura sensibile e la loro creatività. Un Rolex Yacht-Master potrebbe essere la scelta perfetta. Con il suo design elegante ispirato al mondo della vela, che evoca il senso di libertà e avventura che i Pesci spesso cercano. La sua resistenza all’acqua e la sua funzionalità lo rendono adatto anche per le attività marittime. Prezzo, 16 mila euro.