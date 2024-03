A due passi da Milano si trova l’albero di ciliegio più grande d’Italia

Non dista molto da Milano, si trova nella verde Brianza, è meta ogni anno di gite e uscite fuori porta. Ha più di 150 anni, ma non li dimostra.

Siamo ormai prossimi alla fioritura. Forse, in alcune parti della nostra penisola, i suoi fiori bianchi e rosa sono già sbocciati. La primavera è arrivata da pochi giorni e ne favorisce lo sviluppo. Poi, tra un paio di mesi abbondanti, sarà la volta dei suoi frutti. Stiamo parlando dell’albero del ciliegio. In molti lo hanno nel proprio giardino. Tra i preferiti come pianta da frutto, insieme allo splendido pesco, si pota a fine febbraio per poi vederla spuntare intorno a metà marzo.. Le piogge della fine del mese scorso, forse, ne hanno un po’ ritardato il taglio; tuttavia, adesso entriamo nel periodo della fioritura.

Il ciliegio a Milano

Nel capoluogo lombardo esiste un luogo particolare, dove poter assistere a questo fenomeno. Nell’area ex Pirelli, in zona Bicocca, è sorta una vera e propria collina di ciliegi. Un piccolo rialzo di circa una ventina di metri che ospita un parco quasi interamente costituito da questa buonissima pianta da frutto. 30 mila metri quadrati dove poter ammirare, in primavera, un panorama davvero sensazionale.

Tra il bianco e diverse sfumature di rosa, circa 6 mila arbusti di differenti varietà di ciliegio, fioriscono regalando ai visitatori uno scenario unico. Se, però, vogliamo trovare l’albero più grande d’Italia, allora dobbiamo uscire dalla città e recarci nella vicina Brianza, per ammirare un prodigio della natura.

Il ciliegio di Zoccorino

Albero monumentale d’Italia per il Ministero delle Politiche Agricole. 25 metri di altezza, un’età approssimativa stimata tra i 150 e i 200 anni. Questi sono i numeri, che lasciano a bocca aperta, del ciliegio selvatico più grande e antico del nostro paese, che si trova a Besana Brianza, località di oltre 15 mila abitanti, poco fuori Monza. Per la precisione, l’albero si trova nella frazione di Vergo Zoccorino.

Raggiungerlo è molto semplice. Basta prendere la Strada Statale 36, uscire a Briosco e mettere sul navigatore via Cremonina 28. Qui è possibile parcheggiare la propria auto per poi procedere su un percorso sterrato e, in una dozzina di minuti, si arriva di fronte a questa meraviglia della natura.

A cui, qualche tempo fa, è stato dedicato un gruppo Facebook che conta quasi 3500 iscritti. Si chiama “Il nostro Magico Ciliegio” e, al suo interno, si trovano moltissime foto dell’albero. Ogni anno centinaia di persone scelgono di immortalarlo e visitarlo. Quando è in fiore, ma, ovviamente, anche quando inizia anche a produrre i suoi splendidi frutti. A pochi passi da Milano, dunque, sorge un albero di oltre 150 anni d’età che è un fiore all’occhiello per tutto il territorio della Brianza.