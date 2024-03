Dov’è finita Mina? Sveliamo la vita segreta lontana dai riflettori della cantante più amata del secolo

È una delle voci più incredibili della musica italiana, dotata di una musicalità fuori dal comune, ma è sparita dai riflettori. Ecco che fine ha fatto la mitica Mina.

Sono pochi i cantanti capaci di rimanere indelebili nella nostra memoria. Tra questi c’è sicuramente Mina. La sua voce, capace di spaziare tra i generi con incredibile maestria, ha segnato decenni di storia musicale, regalando al pubblico brani indimenticabili che continuano a vivere nel cuore di milioni di noi. Ma cos’è che rende Mina una figura tanto iconica, tanto amata, un vero e proprio mito? La risposta risiede non solo nel suo inconfondibile talento, ma anche nella scelta coraggiosa (e intelligente, a detta di molti) di allontanarsi dalle scene. Questo gesto, infatti, avrebbe contribuito a creare attorno a lei un’aura di mistero. La sua ultima apparizione pubblica (in cui abbiamo udito la sua voce, senza vedere mai realmente la cantante), infatti, è una collaborazione con Blanco, nella canzone “Un briciolo di allegria”. Il singolo ha riscosso grandissimo successo, a riprova del grande affetto che ancora proviamo tutti nei confronti dell’artista. Oggi, però, cambieremo prospettiva: scopriremo qualcosa in più sulla cantante, in particolare dove si trova la sua abitazione.

Dov’è finita Mina? Scopriamo dove vive il mito della musica italiana e chi abita con lei

Qualche anno fa, Mina ha scelto di abbandonare l’Italia per trasferirsi a Lugano, in Svizzera. Questa terra, che ha dato i natali anche a Michelle Hunziker, è diventata la nuova patria della Tigre di Cremona. Questa decisione, forse, è stata dettata da una voglia di privacy, ma anche di tranquillità e stabilità lontano dai flash dei fotografi. Oltre a questo, si tratta sicuramente di un luogo magico. Lugano, infatti, con i suoi incredibili paesaggi lacustri e parchi verdissimi, ha offerto a Mina la vita che desiderava. Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo chiesti “Dov’è finita Mina?”, ma solo chi sa quanto sia bella Lugano, coi suoi paesaggi e la sua quiete, può capire a pieno questa sua scelta. La sua abitazione, infatti, è immersa nel verde, nella quiete più totale, ed è il luogo del cuore che condivide con il marito, Eugenio Quaini, sposato proprio a Lugano.

La circonda l’affetto della famiglia

Ma la vera forza di Mina, quella che l’ha sostenuta nei momenti di scelta e di cambiamento, è senza dubbio la sua famiglia. Il primo figlio è il famoso Massimiliano Pani, nato da una relazione con l’attore Corrado Pani. Oltre a lui, Mina ha anche una seconda figlia, Benedetta Mazzini, nata dal matrimonio con il giornalista Virgilio Crocco. La scelta di Mina di vivere una vita lontana dai riflettori ci fa capire molto della sua personalità. E, sebbene ormai abbia scelto da anni un’esistenza lontana dal clamore mediatico, la cantante continua a essere quella diva che, sebbene possa sembrare lontana, non ha mai smesso di brillare nella memoria di chi l’ha amata e la ama come artista.