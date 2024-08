Dove andare in vacanza in Italia e spendere pochissimo: le mete consigliate

Si può andare in vacanza fino alla fine di settembre in Italia e spendere pochissimo, ecco alcune mete molto economiche per viaggi low cost alla portata di tutti.

Non tutti credono di poter andare in vacanza in alcune località per la convinzione che sia troppo costoso. In realtà, se si osservano un po’ di accortezze, si può andare in vacanza in Italia e spendere pochissimo. Siamo qui oggi per suggerirvi alcune mete in cui poter fare viaggi low cost con tutta la famiglia in completa tranquillità, senza preoccuparsi troppo del portafoglio.

Dove andare in vacanza in Italia e spendere pochissimo

Sicuramente per spendere poco devono esserci una serie di fattori concatenanti. Per prima cosa meglio aspettare che passi il boom di agosto e prenotare a settembre. In questo mese le spese si riducono in modo significativo. Poi, bisogna scegliere mete vicino a quelle più famose. Ad esempio, Rodi Garganico potrebbe essere una splendida scelta. Bellissima, sul Gargano, a pochi km da tutto il resto. Oppure, se amate la Sardegna, potete optare per Maracalagonis, in provincia di Cagliari, con acqua cristallina e spiagge bianchissime.

Ancora, c’è da considerare la bellissima Maratea, in Basilicata, oppure Licata, in Sicilia. In queste due località non mancano i panorami mozzafiato delle due regioni e la cucina tipica. Al nord chi ha dei cani può andare a Pietra Ligure, una spiaggia meravigliosa per gli amici a quattro zampe e per i loro padroncini.

Infine, un luogo in cui fare delle vacanze abbastanza economiche è Numana, sulla riviera del Conero. Montagna e mare, verde e azzurro, il paesaggio è da togliere il fiato in qualsiasi direzioni si guardi. Numana è famosa per le spiagge, per il centro storico e per essere perfetta per le famiglie.

Se vi state chiedendo dove andare in vacanza in Italia e spendere pochissimo, queste sono solo alcune delle località che potete raggiungere senza spendere un patrimonio. Inoltre, potete portare i figli, gli amici, i parenti e gli amici a quattro zampe.