Dove andare in Grecia e spendere poco? 5 isole economiche

È una meta molto desiderata ed ambita, ma dove andare in Grecia e spendere poco? Vediamo quali sono le località più economiche in cui andare e non spendere un patrimonio.

La Grecia è bellissima e su questo nessuno ha niente da obiettare. Posti caratteristici, montagne particolari e un mare meraviglioso. Che dire poi delle isole, come quella di Santorini. Ci sono diverse mete molto famose che però costano tanto. Noi in questo articolo vedremo dove andare in Grecia e spendere poco. In questo modo, anche chi non ha a disposizione grandi cifre per una vacanza, può partire lo stesso. Ecco 5 mete economiche e allo stesso tempo bellissime.

Dove andare in Grecia e spendere poco

Sognare la Grecia è assolutamente normale, ma non tutti hanno le possibilità economiche per permettersi i posti più turistici. Forse non sapete che ci sono ben 5 isole stupende, ma molto economiche per un viaggio low cost. Sono molto meno rinomate di Santorini, Mykonos, Corfù, Atene e tutte le altre. Per questo sono più accessibili economicamente e meno affollate.

5 isole economiche della Grecia

Iniziamo con un piccolo rifugio economico vicino ad Atene, ovvero Agistri. È un piccolo tesoro tra le isole del Golfo Saronico, piccolina, ma con una spiaggia paradisiaca e all’interno una foresta di pini che offre dei posticini ombreggiati e freschi. Agistri è anche famosa per la sua cultura e per la sua cucina, quindi, un posto incantevole dove fare le vacanze.

Un altro piccolo paradiso è Milos. Anche se i prezzi sono molto contenuti, i luoghi sono da cartolina. Da qui arriva la famosa Venere di Milo, ci sono rocce bianche che donano all’acqua un effetto ancora più limpido e cristallino. Anche qui non solo mare, ma anche villaggi caratteristici e un’atmosfera tranquilla e rilassante come poche.

Continuiamo l’elenco con Ikaria dove il tempo sembra rallentare. Si possono fare passeggiate, escursioni, partecipare ai panigiri, le feste tradizionali dei villaggi locali. Poi, consideriamo anche la bellezza straordinaria di Lefkada dove si possono fare tante attività diverse in spiaggia. Qui le strade sono ben tenute e c’è un servizio di trasporti impeccabile per poterla visitare tutta come si deve. Infine, vi indichiamo Serifos, una delle mete più economiche in assoluto che, però, dà uno spettacolo mozzafiato. Bellissime spiagge dorate e cucina tipica greca, una vacanza in questa piccola isola sarebbe perfetta.