5 consigli per risparmiare in crociera: cosa considerare

Molte persone scelgono come vacanza una crociera con tutti i suoi vantaggi, ma ecco 5 consigli per risparmiare trattandosi di un’esperienza un po’ costosa.

Salire su una nave che possiede tutti i comfort, che sembra una piccola città, è un’esperienza bellissima ed emozionante. Su una nave da crociera c’è tanto spazio, ci sono negozi, discoteche, teatri, tutto il cibo e i servizi necessari a godersi qualche giorno di vacanza. In questo articolo, però, vedremo 5 consigli per risparmiare in crociera in modo tale da poter tenere qualcosa in più in tasca che male non fa.

5 consigli per risparmiare in crociera

Sicuramente la prima cosa impattante sul budget di una crociera è la prenotazione. Per risparmiare è necessario tenere d’occhio le agenzie viaggi nel mese di gennaio perché ci sono dei pacchetti da 15 giorni scontati del 50%. Allo stesso modo, si può optare per scegliere qualcosa all’ultimo minuto, offerte last minute, appunto. Non ci sarà molta scelta sulle mete e sul tipo di cabina, ma certamente il costo risulterà molto inferiore.

Terzo aspetto fondamentale è fare l’assicurazione e poi, insieme a questa, controllare quali sono tutti i costi effettivi che ci saranno durante il viaggio. Non corrisponde mai a quello della pubblicità. Quarto consiglio per risparmiare: fare le escursioni autonomamente oppure con la compagnia del luogo, ma non con la compagnia della crociera. Infine, un consiglio per risparmiare risiede nella scelta dei giorni. Non devono esserci ponti o festività compresi.

2 consigli in più

Un piccolo trucco per risparmiare soldi è fare attenzione al pacchetto bevande. Meglio scegliere quello più vicino alle proprie esigenze. Infine, la cosa più difficile da fare, ovvero tenere costantemente sotto controllo il budget. Primo, secondo, terzo giorno e ogni volta che c’è una spesa da sostenere. Bisognerebbe segnare tutto in modo da avere un’idea precisa di quanti soldi stanno uscendo dalle tasche e quanti ne rimangono.