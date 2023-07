Barbie, il film tanto atteso è finalmente al cinema, ma non tutti potranno vederlo

Barbie: il film dedicato alla bambola più famosa di sempre è finalmente arrivato al cinema. Ma non in tutti i Paesi.

Lo aspettavamo da una vita. Da mesi il trailer di questo film campeggiava ovunque, promettendo di fare faville. Si, parliamo di Barbie della regista Greta Gerwig. Nel trailer, la narrazione del film sembra già essere molto meno semplicistica di quanto ci potremmo aspettare. Un trailer citazionista che rende omaggio al capolavoro di Odissea nello spazio. Insomma, chi ha visto questo trailer si aspetta grandi cose dal film. E a quanto pare, l’hype per l’arrivo di questo film non è mai calato.

Ancora adesso, che il film è già arrivato nelle sale italiane, il web è pieno di memes che fanno ironia sulla bambola e sulla sua immagine perfetta (almeno all’apparenza). In America, poi, il film gode di una fama ancora più grande. A rendere ancora più famoso il film di Greta Gerwig è l’uscita contemporanea con Oppenheimer, il nuovo film di Cristopher Nolan. Cercando sui social l’hashtag #Barbienheimer, potrete vedere tantissimi divertentissimi meme che mettono a paragone i due film, dalle atmosfere diametralmente opposte.

Barbie: niente film in Vietnam. Ecco perché è stato vietato

Il film stesso in realtà parrebbe reggersi su una dicotomia tra mondi opposti: Barbie vive come sempre nel suo mondo dove tutto è perfetto, tutto è rosa, e i giorni si susseguono sempre tutti uguali. Barbie è felice nella sua zona di comfort, piena di amici e amiche e di divertimento. Poi una domanda che nessuno si era mai posto, nel suo mondo, cambia per sempre il suo destino. Barbie si troverà a dover fare delle scelte che le cambieranno la vita per sempre. O forse no. Per sapere la verità su come finirà la storia della bambola più famosa di sempre, non ci resta che andare a vedere al cinema il film.

Purtroppo però non tutti potranno vedere questa storia. Anzi, in alcuni Paesi del mondo il film non sarà proprio proiettato. Stiamo parlando del Vietnam, il cui governo si è fortemente opposto alla proiezione della pellicola. Perché? A quanto pare nel film si vede, ad un certo punto, una forma somigliante alla linea dei 9 tratti. Si tratta della linea attraverso cui la Cina rende chiari i suoi possedimenti nell’arcipelago. Questi confini, non sono riconosciuti dal popolo Vietnamita, che da sempre vede la Cina come popolo usurpatore.

Per non evidenziare la linea dei 9 tratti, il Vietnam non permetterà ai suoi cittadini di vedere Barbie.