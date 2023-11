Leonor di Spagna sta facendo impazzire tutta Europa: la promessa inaspettata

La promessa di Leonor di Spagna ha fatto impazzire tutta l’Europa. Ecco le sue parole durante una cerimonia importantissima.

La principessa ha compiuto 18 anni il 31 ottobre e in quell’occasione ha fatto giuramento alla Costituzione spagnola, un evento importantissimo per la monarchia borbonica di cui fa parte. Ora, quindi, è divenuta erede al trono e visto che è la figlia primogenita di re Felipe VI e della regina, ossia Letizia Ortiz, potrà sostituire il padre nel caso in cui esso abdichi o sia colpito da gravi impedimenti.

Le parole di Leonor di Spagna durante la cerimonia sono state molto apprezzate da parte di tutta l’Europa, ma la ragazza gode della stima anche di una fetta dalla popolazione iberica. In effetti, secondo quanto è emerso da un sondaggio svolto da parte di SocioMétrica, la principessa è la figura monarchica più ammirata dagli spagnoli, superando nei gradimenti anche il padre stesso.

Noto è il suo legame con la sorella Infante Sofìa, la quale è due anni più giovane di lei, e di lei si conosce l’immenso impegno profuso nel tempo per potersi diplomare all’Uwc Atlantic Collage del Galles, scuola molto apprezzata da parte della famiglia reale borbonica, per poi iscriversi al primo dei tre anni di addestramento all’interno delle forze armate. Inoltre, è conosciuto il suo forte interesse per le lingue straniere, visto che parla inglese e ne sta studiando altre e sei, tra cui il cinese e l’arabo.

Leonor di Spagna, la promessa che ha ammaliato tutti

La diplomazia sarà fondamentale per il suo ruolo, assolutamente complicato visto che la monarchia è disprezzata da una gran parte dei politici spagnoli. In effetti, anche se Madrid era tappezzata di diversi manifesti intenti a informare la popolazione sulla cerimonia di giuramento, i politici contrari alla monarchia non hanno preso parte all’evento.

Ciò che, comunque, ha scatenato l’entusiasmo dei sostenitori di Leonor di Borbone sono state le sue parole: “Vi prego riporre fiducia in me, proprio come io la ripongo per il nostro futuro”, ha affermato la principessa. Ma è stata la sua promessa alla popolazione ad essere molto considerata da parte dei vari commentatori nazionali e internazionali.

In particolare, ha assicurato che sarà una buona regina di Spagna, la quale dedicherà tutta se stessa per poter servire il suo popolo. Parlamentari, senatori e le altre alte cariche dello stato hanno salutato la principessa con un applauso molto lungo e, infine, lei emozionata li ha ringraziati di cuore.