Dacci un taglio e resta sempre alla moda: sono questi i tagli in voga in questo autunno

I tagli più in voga per l’autunno: corti e sbarazzini, si fa un tuffo nel passato con un pizzico di moderno, ottime soluzioni per vite frenetiche

L’Italia sbanca con stylist per la nuova tendenza che ha fatto impazzire anche la Francia; questa volta il taglio per l’autunno 2023 è classico ma al tempo stesso sbarazzino, una tendenza tutta italiana che attraverso i social ha spopolato anche in America.

Dopo anni e anni di dominio del French bob, il caschetto più richiesto del momento è quello all’italiana.

Femminile e sofisticato, il cosiddetto Italian bob è stato definito così perché evoca il caschetto delle dive italiane degli anni Sessanta. Un tuffo nel passato ma senza dimenticarsi il presente.

Si tratta di un caschetto leggermente più lungo di quello “alla francese”, solitamente tagliato appena sotto al mento o comunque sopra le spalle, morbido e movimentato, studiato proprio per essere un po’ spettinato, facile da gestire anche per chi è sempre di corsa.

Il problema principale per chi opta per il caschetto è il fatto di dover avere una piastra sempre a portata di mano per evitare le punte che si alzano. L’Italian bob è un taglio confuso, che segue le linee di viso e collo e non cerca la perfezione sulle linee dritte e classiche. Nel suo styling originale, infatti, prevede anche le punte morbide e alzate (ora non più odiate).

La differenza tra bob classico e il bob all’italiana, la nuova tendenza di questo autunno 2023 è già virale sui social

“Rispetto al classico bob all’altezza della mascella, questo caschetto è più lungo, più movimentato e destrutturato” spiega l’hairstylist Andrea Pirani a Repubblica, e infatti molto più comodo da portare anche nei giorni in cui si è di corsa. Meno definito di un bob e leggermente più corto dietro. Si tratta di un taglio pensato anche per i capelli più grossi, tipici delle donne mediterranee, ma con le sue onde rimane perfetto anche per chi ha i capelli più sottili.

A conquistare i social è sicuramente il caschetto di Chiara Ferragni, presentato per prima al Festival di Sanremo. La lunghezza dell’Italian bob lo rende ideale sia per visi tondi che visi allungati e si può personalizzare per esempio con frange e ciuffi in modo da adattare il movimento alla forma del viso. Dalla Ferragni alla lunga carrellata di influencer e attrici, il bob all’italiana ha vinto sicuramente il podio in modo indiscutibile.