I 12 cibi da mangiare se si vuole combattere l’ansia

Per chi soffre di ansia si possono mangiare 12 cibi perfetti per combattere questo stato emotivo e sentirsi meglio: ecco quali non dovrebbero mai mancare a tavola.

L’ansia è un disturbo emotivo che provoca apprensione, paura, preoccupazione, tensione psicofisica, manifestazioni fisiologiche. Una condizione che spesso arriva dietro a un forte stimolo o un evento negativo che potrebbe accadere in futuro. Per fortuna è possibile contrastarla a tavola.

Quando una persone si sente ansiosa tende a fare yoga o meditazione, ma anche guardare un film, una serie tv, fare sport o semplicemente prendere una boccata d’aria fresca. C’è chi si sfoga sul cibo, trovando degli alimenti di conforto come la pizza o dolci. Sicuramente non c’è niente di sbagliato nel concedersi un meritato dolcetto.

Quello che però non tutti sanno è che i nutrizionisti sono certi che la dieta di influenza l’umore di ogni persona. Il dato interessante è che ci sono dei cibi per combattere l’ansia e che quindi bisognerebbe mangiare abitualmente. Lo dovrebbero fare soprattutto coloro che sono molto emotivi. Precisamente, quando i livelli di stress aumentano è bene mettere a tavola 12 cibi per alleviare l’ansia.

12 cibi per combattere l’ansia: ecco quali sono

A rivelare i cibi perfetti per combattere l’ansia sono stati una serie di studi realizzati da professionisti del mestiere, i quali hanno suggerito che cosa non dovrebbe mancare nelle case di coloro che soffrono di ansia.

Gli specialisti, dunque, hanno indicato 12 alimenti da mangiare per stare meno agitati. Ecco quali sono: