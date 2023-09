Se fai spesso questa cosa insieme alla tua famiglia avrai una salute migliore: lo studio

C’è una cosa che puoi fare insieme ai tuoi familiari, e che ti permetterà di stare più in salute. Ecco cosa

Ovunque tu vada, casa è sempre casa. Il calore della famiglia è unico, è l’origine, il nucleo da cui si sviluppa tutto, si apprendono abitudini, ci si sente protetti e tanto altro ancora.

La famiglia è importante, perché è quel posto in cui in teoria dovresti sentirti supportato, dove puoi sentirti libero di essere te stesso.

È importante che quando si sta in famiglia si facciano tante cose insieme, perché questo promuove il miglioramento della salute mentale, innanzitutto.

Quando si sta in famiglia è molto importante dialogare, creare un rapporto in cui genitori e figli parlino molto, si incentiva la fiducia, e non la paura di raccontarsi, altrimenti, se si mette un muro, possono insorgere problemi non indifferenti di comunicazione.

Trascorrere del tempo con i propri familiari è un ottimo modo per imparare a costruire l’autostima. I genitori devono spronare i propri figli, aiutarli a credere in se stessi. Sentirsi apprezzati, soprattutto per i figli, è importante per far accrescere la stima di sé.

Ma c’è una cosa che si dovrebbe fare in famiglia molto spesso, perché migliorerebbe la salute. Ecco che cosa.

Fare questa cosa in famiglia aiuta a essere più in salute

Secondo uno studio pubblicato su The Journal of Nutrition Education and Behavior, c’è una cosa che bisognerebbe fare spesso in famiglia, per un motivo preciso.

Nel dettaglio, farebbe bene consumare spesso pasti in famiglia, perché ci sono dei vantaggi specifici nel farlo. I benefici sono innanzitutto mentali e sociali, i figli andranno meglio a scuola e anche i genitori renderanno di più sul posto di lavoro.

Non solo, se si mangia in famiglia, adulti e bambini consumano più frutta e verdura. Trascorrere del tempo a mangiare con i propri familiari è un qualcosa che unisce.

Si crea una sorta di connessione, coinvolge nel pianificare cosa mangiare, cosa comprare e anche cosa cucinare.

Si sta più tempo tra familiari, e i giovani tendono a consumare di più frutta e verdura che hanno aiutato a coltivare, oppure a scegliere quando la si compra in un negozio di alimenti, oppure anche a cucinare.

Inoltre, pranzare o cenare in famiglia, è anche un ottimo modo per stimolare il dialogo, condividere opinioni, trasmettere valori e promuovere il senso di solidarietà.