Cuscini sul divano: devi metterli! Ma solo se segui questi consigli

Cuscini sul divano: come sceglierli e quanti metterne per rendere il salotto caldo e accogliente. Tutti i trucchi e i consigli.

Arredare a puntino la propria casa è il modo migliore per renderla calda e accogliente. Anche gli accessori possono fare la differenza. Quadri, tappeti, soprammobili e cuscini sono tutti dettagli in grado di creare l’atmosfera perfetta in cui rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro.

Alle volte, però, scegliere i giusti complementi d’arredo non è così facile, soprattutto se si vive con dei bambini o degli animali domestici. In particolare, la scelta dei cuscini può sortire parecchi dubbi.

Se, però, non vuoi rischiare di sbagliare faresti bene a continuare a leggere il nostro articolo. Tra poco, infatti, andremo a darti qualche dritta per selezionare quelli adatti alle tue esigenze.

Cuscini sul divano: come sceglierli e come metterli, la guida completa

Come abbiamo anticipato poco fa, i cuscini possono essere un complemento d’arredo grazioso ed originale con cui rendere l’ambiente domestico più caldo ed accogliente. L’importante, però, è scegliere quelli giusti con le fantasie e i colori più adatti alla casa e al divano, selezionando il numero e il materiale corretti. Tutti dettagli apparentemente insignificanti che possono fare la differenza. Ecco, quindi, alcuni consigli per aiutarti a fare la scelta migliore:

si deve adattare al resto dell’arredamento. In qualche caso, per ottenere un effetto più creativo, si può anche optare per dei contrasti, ma senza esagerare: il numero: bisogna innanzitutto valutare le dimensioni del divano. Per esempio, su uno a tre posti potresti mettere tre cuscini o qualcuno in più, avendo però cura di posizionarli bene. Se ami l’arredamento minimal puoi metterne anche solo due;

bisogna innanzitutto valutare le dimensioni del divano. Per esempio, su uno a tre posti potresti mettere tre cuscini o qualcuno in più, avendo però cura di posizionarli bene. Se ami l’arredamento minimal puoi metterne anche solo due; la posizione: puoi posizionare i cuscini in modo simmetrico o asimmetrico in base ai tuoi gusti;

puoi posizionare i cuscini in modo simmetrico o asimmetrico in base ai tuoi gusti; il colore: i cuscini possono essere a fantasia o a tinta unita. La scelta dipende soprattutto dallo stile della casa. Se non vuoi rischiare di sbagliare opta per i secondi. Se, invece, sei una persona creativa dai libero sfogo alla fantasia, ma cerca sempre di trovare un equilibrio fra pattern e temi. Per quanto riguarda l’abbinamento di colori puoi procedere con il tono su tono, con il contrasto oppure con la policromia.

Infine, se a casa hai dei bambini, non dimenticare anche dei cuscini apposta per loro! Andranno benissimo colori vivaci e forme giocose per stimolare la creatività. Insomma, come avrai potuto capire la regola principale è seguire le proprie preferenze senza dimenticarsi, però, dello stile e del buongusto.