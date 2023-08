Laura Pausini e Anna Tatangelo ai ferri corti? Il retroscena coinvolge anche Gigi D’Alessio

L’ombra di Gigi D’Alessio si cela dietro i rapporti tesi tra Anna Tatangelo e Laura Pausini? La clamorosa rivelazione lascia senza parole i fan dei tre cantanti, protagonisti del gossip italiano.

Durante gli anni di carriera Anna Tatangelo ha dovuto imparare a convivere con il gossip italiano, soprattutto dopo aver ufficializzato la storia d’amore con Gigi D’Alessio. La relazione tra i due cantanti è sempre stata super chiacchierata fin da subito, continuando a essere oggetto di discussione anni dopo l’addio per l’ex coppia.

Infatti, proprio durante una recente intervista rilasciata dalla Tatangelo è emerso un retroscena sconvolgente che riguarda anche Laura Pausini e che vorrebbe le due artiste ai ferri corti già da qualche tempo. Rapporti sul filo del rasoio che vedrebbero coinvolto anche Gigi D’Alessio, ecco cos’è successo nello specifico.

Anna Tatangelo ai ferri corti con Laura Pausini?

Anna Tatangelo fin dal suo esordio nel campo della musica ha avuto modo di stringere numerose amicizie, alcune delle quali si sono trasformate poi anche in grandi collaborazioni, basti pensare all’affetto che la lega a Michelle Hunziker sul palco e dietro le quinte. Nella rosa dei nomi delle persone vicine alla cantante di Sora un tempo ci sarebbe stata anche Laura Pausini, ma le cose tra loro non sarebbero andare nel migliore dei modi.

Tale retroscena è diventato oggetto di discussione durante una la lunga intervista rilasciata dalla Tatangelo a Francesca Fagnani, ospite di Belve. La conduttrice in quell’occasione ha fatto riferimento a un particolare episodio che si sarebbe verificato durante il concerto di Amiche per l’Abruzzo, al quale l’ex compagna di Gigi D’Alessio non ha preso parte a causa di problematiche legate alla sua salute.

Francesca Fagnani, senza mezzi termini, fa la seguente e scottante rivelazione: “A un certo punto scopre che ha stravolto il testo della sua canzone e diceva cose tipo: il mio seno è naturale, meglio delle sue t**** finte e altre finezze”.

Il clamoroso retroscena che ricorda Gigi D’Alessio

L’intervista a Belve, dunque, è stata l’occasione perfetta per Anna Tatangelo di chiarire la sua posizione nei confronti della cantante emiliana, affermando di non nutrire alcun tipo di rancore o emozione negativa nei suoi confronti. Inoltre, circa l’episodio riferito dalla Fagnani la Tatangelo non ha alcun dubbio: “Giocava dai, stava scherzando… è Laura Pausini, non scherziamo”.

Il tutto però non finisce di certo qui, dato che Anna Tatangelo ha anche rivelato di aver ricevuto un brutto colpo basso da mandar giù per la sua carriera. Un racconto difficile per lei e che coinvolge Gigi D’Alessio in prima persona: “Una volta mi capitò di sentire in viva voce un direttore di una radio, che non menzionerò, che disse: lei per me è un’artista grandissima, ha una bellissima voce ma siccome è legata a Gigi non la passerò.