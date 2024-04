Cosa fare se troviamo una vipera ursinii o una vipera aspis in casa o giardino

L’Italia è una terra ricca di biodiversità, e tra gli abitanti meno graditi ma altrettanto affascinanti ci sono i serpenti. Due delle specie più note sono la Vipera ursinii e la Vipera aspis, che popolano diversi habitat nelle regioni centrali e meridionali del paese.

Con un aspetto imponente e comportamenti affascinanti, queste creature suscitano spesso fascino e timore nei confronti di coloro che le incontrano. Comprendere meglio la loro biologia, il loro comportamento e le precauzioni da prendere può aiutare a coesistere in modo più armonioso con le vipere, affascinanti abitanti della natura. Imparare a identificarle correttamente, conoscere i loro luoghi preferiti e sapere come comportarsi in caso di incontro può contribuire a ridurre il rischio di incidenti. E a promuovere una convivenza sicura e rispettosa con l’ambiente circostante.

A maggio, i serpenti in Italia diventano più attivi grazie all’aumento delle temperature. Questo periodo segna l’inizio della stagione riproduttiva per molte specie, rendendoli più visibili mentre cercano compagni o si spostano verso le aree di nidificazione. Alcune specie, che hanno trascorso l’inverno in ibernazione, tornano attive durante questo mese, soprattutto in regioni più settentrionali o montuose, dove le temperature cominciano a salire. Nei pressi di habitat acquatici come stagni, laghi e corsi d’acqua, è possibile avvistare serpenti che si nutrono di pesci o rane lungo le rive. Inoltre, maggio rappresenta un momento importante per riflettere sull’importanza della conservazione dei serpenti e del loro habitat. Bisogna considerare le minacce che affrontano a causa dell’uomo e dell’inquinamento.

Non amano il caldo

Cosa fare se troviamo una vipera in casa? Sarebbe meglio conoscerne le caratteristiche. La Vipera ursinii, conosciuta anche come Vipera dell’Orsini, è una delle specie di serpenti velenosi presenti in Italia. Questi serpenti si trovano principalmente in regioni come la Toscana, l’Umbria e il Lazio. Le aree rocciose e collinari, ricche di vegetazione e rifugi naturali, rappresentano l’habitat preferito di questa specie. Caratterizzata da una lunghezza media che va dai 50 ai 70 centimetri, la Vipera ursinii presenta una colorazione che varia dal grigio al marrone, decorata con macchie scure lungo il dorso e un disegno a zigzag sulle parti laterali del corpo. Questi serpenti sono predatori efficienti, si nutrono principalmente di piccoli roditori come topi e talpe, ma possono cacciare anche piccoli uccelli e lucertole. Attivi durante il giorno, cercano riparo nelle ore più calde e si adattano bene a una vasta gamma di ambienti.

La Vipera aspis è un’altra specie di serpente velenoso che popola le regioni centrali e meridionali dell’Italia. Questi serpenti possono essere notati in habitat simili a quelli della Vipera ursinii, come prati, boschi e terreni rocciosi. Le regioni come la Campania, la Calabria e la Sicilia sono note per ospitare popolazioni di Vipera aspis. Caratterizzata da una lunghezza che va dai 50 ai 75 centimetri, la Vipera aspis presenta una colorazione variegata che può includere tonalità di marrone, grigio e nero. Spesso con macchie o disegni più chiari lungo il corpo. Questi serpenti si nutrono principalmente di piccoli mammiferi come topi e talpe, ma possono anche cacciare piccoli uccelli e rettili. Anche la Vipera aspis è attiva durante il giorno, ma tende a cercare rifugio durante le ore più calde, specialmente nei mesi estivi.

Cosa fare se troviamo una vipera ed è velenosa

Se si avvista una vipera nel giardino o in casa, è essenziale rimanere calmi. Le vipere sono generalmente timide e tenderanno a ritirarsi se non si sentono minacciate. Assicurarsi che gli animali domestici e i bambini rimangano al sicuro e lontani dalla zona in cui si trova la vipera. Evitare di avvicinarsi al serpente o di tentare di catturarlo. Se possibile, contattare un esperto in rimozione di serpenti o un ente locale specializzato. Queste persone hanno le competenze e gli strumenti necessari per rimuovere la vipera in modo sicuro e senza danni.

È importante non disturbare il serpente né tentare di catturarlo da soli. Questo potrebbe mettere a rischio la propria sicurezza e causare stress all’animale, aumentando il rischio di un morso. Dopo che la vipera è stata rimossa, è consigliabile prendere misure per prevenire ulteriori incontri. Questo potrebbe includere la pulizia del giardino da nascondigli e rifugi per i serpenti, come catasti di legna o rocce accumulate. Inoltre, assicurarsi che le aree vicine alla casa siano ben illuminate e prive di cespugli fitti che potrebbero ospitare altri serpenti.