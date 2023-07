Sonia Bruganelli, il nuovo progetto lontano da Paolo Bonolis sconvolge tutti

Sonia Bruganelli tra vacanze e attività lavorative: ecco il primo progetto dopo l’annuncio della separazione da Paolo Bonolis.

Dopo tanti rumors, col sorriso e col massimo rispetto uno per l’altra, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno, attraverso un’intervista congiunta a Vanity Fair, annunciato la fine del loro matrimonio. A distanza di un anno dalla rottura fra Francesco Totti e Ilary Blasi, i fan assistono quindi allo scioglimento di un’altra coppia storica del mondo dello spettacolo.

La Bruganelli e Bonolis si sono sposati nel 2002 e, in più di vent’anni di matrimonio, hanno condiviso gioie e dolori e la nascita di due figli, Silvia e Davide. L’amore può anche finire, ma i due hanno dimostrato come, nonostante questo, si possa comunque mantenere un rapporto di sincero affetto.

Queste vacanze estive sono quindi davvero particolari per i due, pronti a riorganizzare la loro vita; mentre ha sancito l’addio al Grande Fratello Vip (a cui ha preso parte, in queste ultime due edizioni, come opinionista) la Bruganelli ha già voltato pagina e, in questi ultimi giorni, ha lanciato il suo primo progetto dopo la rottura con Bonolis.

Sonia Bruganelli, il primo progetto dopo Bonolis: ecco di cosa si tratta

Dopo anni passati esclusivamente dietro le quinte con la sua agenzia di casting, Sonia Bruganelli ha mostrato tutta la sua personalità davanti alle telecamere sedendo nello studio del Grande Fratello Vip nei panni di opinionista. Chiusa la pagina con il reality show di Alfonso Signorini, l’imprenditrice pare essere subito ritornata ad una sua grande passione: i libri.

Come si vede in un nuovo post condiviso sul suo account Instagram principale, la Bruganelli ha aperto ufficialmente la pagina della sua rubrica, “I libri di Sonia”, nella quale appunto parla di libri. Allegando una bellissima fotografica, la Bruganelli invita tutti ad iscriversi al profilo di gruppo per condividere opinioni su scrittori affermati o emergenti.

“Una nuova avventura professionale sta per partire… amanti dei libri 📚 e semplici curiosi 🧐 ARRIVA #ilibridisonia📚 ON INSTAGRAM 💪🏻😜📚” scrive lei nella didascalia del post di presentazione di questa bellissima iniziativa, pronta ad avvicinare il pubblico alla Bruganelli e a creare intensi scambi letterari. In tanti hanno già chiesto l’iscrizione e l’entusiasmo di Sonia è lampante: una ripartenza dai libri, dopo il grande cambiamento nella sua vita privata.