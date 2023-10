Compra gli occhiali da sole giusti: come sceglierli in base alle caratteristiche del tuo viso

L’acquisto di un tipo di occhiali da sole dipende dal gusto, dalle mode, ma non dobbiamo dimenticare che devono essere adatti alla forma del viso.

Ogni persona ha certamente le proprie caratteristiche, ma per scegliere al meglio il modello di occhiali più adatto possiamo prendere in considerazione 4 forme del volto. Indipendentemente dalle singolarità, infatti, la persona può avere una forma ovale, rotonda, triangolare o quadrata.

Una volta stabilito questo primo indicatore, ricordiamo che anche il materiale degli occhiali dovrà essere scelto con cura. Il discorso lenti, invece è a parte e ovviamente si dovranno scegliere quelle anti UV e di alta qualità, per proteggere la salute degli occhi.

Secondo gli esperti, infatti, chi ha lineamenti marcati potrà indossare tranquillamente occhiali in acetato in tutte le sfumature di colore, anche decise. I metalli leggeri e le finiture dai toni neutri/chiari sono invece più adatti a chi ha lineamenti delicati. Oltre a queste due regole base, andiamo a vedere quali sono i modelli più idonei per ogni forma del viso.

Gli occhiali da preferire in base alla forma del viso, ecco quali sono

Abbiamo detto che fondamentalmente tutti i volti possono rientrare in 4 macro-categorie. Andiamo a sviscerarle tutte per capire quali occhiali da sole sono i più consoni.

Il viso ovale è caratterizzato generalmente da zigomi pronunciati, e i lineamenti vanno a restringersi verso il mento. Si tratta della tipologia di volto più “fortunato” poiché può indossare tranquillamente quasi tutti i tipi di occhiali. I migliori sono però i modelli lievemente squadrati, perché danno quel “quid” in più che può enfatizzare al meglio il carattere.

Chi invece ha un viso che rientra nella tipologia tonda si riconosce perché tra la mascella e la fronte non esiste distanza. L’eccessiva regolarità dei lineamenti va “spezzata” e allora ecco che gli esperti consigliano montature squadrate, importanti, e anche quelle a “occhi di gatto”. La fortuna di chi ha questo tipo di volto è che può indossare i classici Ray-Ban, nella versione wayfarer, sempre attuali e adatte a qualsiasi outfit.

Passiamo adesso ai volti a triangolo; rientrano in questa tipologia quelli che hanno una fronte ampia e scendendo verso il mento si ha un restringimento importante, immediatamente distinguibile. Per enfatizzare l’aspetto del volto si rivelano più adatte le montature squadrate e allungate, anche dall’impronta sportiva.

Infine, chi ha un volto quadrato può puntare senza dubbio su tutti i modelli di occhiali rotondi, in modo da minimizzare gli inevitabili angoli, più o meno pronunciati. Il top per queste tipologie di volto è sicuramente rappresentato dai modelli a goccia, i classici Ray-Ban per intenderci ma anche tutti quelli simili.