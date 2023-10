Ecco come avere una Ferrari e morire da stupidi, nel solito modo – VIDEO

Non è bastato avere una macchina bellissima e performante. Una coppia è morta a bordo di una Ferrari

Forse la fretta di arrivare a destinazione, o la voglia di portare quasi al limite un vero e proprio gioiello dell’ingegneria automobilistica nostrana.

Possono essere innumerevoli i motivi che portano a fare sorpassi azzardati e piuttosto spinti, pur se a bordo di vetture molto potenti e performanti. Purtroppo per una coppia che era a bordo di una Ferrari l’esperienza di guidare un vero e proprio bolide si è trasformata in tragedia. Oltre a distruggere il mezzo, infatti, entrambi sono morti in un violento incidente su una delle strade della Sardegna. Ecco che cosa è successo.

Sorpasso azzardato e incidente: coppia di turisti muore a bordo di una Ferrari

Un incidente mortale quello che ha ucciso una coppia di turisti svizzeri. A riprendere integralmente ciò che è accaduto un video girato da un’automobilista che, a bordo della sua auto, ha assistito all’intera scena. L’incidente è avvenuto in Sardegna, sulla statale 195 all’altezza di San Giovanni Suergiu, nel Sud Sardegna. Nel video si vedono numerose supercar che, una alla volta, superano l’automobile dell’autore del video e un camper che prosegue a velocità normale. La strada è a doppio senso di marcia e la striscia continua sull’asfalto indica che non è possibile sorpassare.

Tuttavia, le auto, tra cui alcune Lamborghini, superano il camper, fino all’arrivo di una Ferrari rossa. L’auto prende in pieno la Lamborghini blu che stava sorpassando il camper e si ribalta, andando subito a fuoco. Melissa Markus Krautli, entrambi turisti svizzeri, muoiono carbonizzati dopo essere rimasti intrappolati nel mezzo. Avevano rispettivamente 67 e 63 anni. Nell’incidente viene coinvolta anche la Lamborghini blu che si infila sotto il camper, anche questo sbalzato fuori strada.

🔴Notícia tràgica: Una parella perd la vida en un accident durant una ruta de cotxes de luxe a la Sardenya del Sud. El Ferrari xoca amb un Lamborghini, provocant el bolcament d’una autocaravana i la mort dels dos ocupants del Ferrari. Els ocupants de la caravana són a l’hospital pic.twitter.com/LeKLaAMNBe — Jordi Finslapolla (@finslapolla) October 3, 2023

A bordo del camper una coppia altoatesina residente a Selva di Val Gardena. L’uomo di 62 anni e sua moglie di 61 sono stati entrambi soccorsi, ma non sembra che le loro condizioni siano gravi. Molto più serie le condizioni di salute della coppia a bordo della Lamborghini blu, un uomo e una donna di origini indiane. Per loro è stato necessario il trasporto d’urgenza presso l’ospedale Brotzu di Cagliari mediante l’elisoccorso. Entrambi sono attualmente ricoverati. Secondo quanto si apprende le Supercar che si vedono nelle immagini avrebbero dovuto partecipare alla Sardina Supercar Experience, un partecipato raduno di auto sportive di lusso. Il video è stato sequestrato dalle autorità che eseguiranno le analisi e le dovute perizie, in modo da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.