Perché sempre più giovani si ammalano di cancro: c’entrano cibo e tatuaggi | Scoperta inquietante

Sono sempre di più i giovani che si ammalano di cancro. Ad influire su tutto ciò ci sono tatuaggi ed anche il cibo: l’incredibile scoperta.

Il cancro è una delle malattie più difficili da combattere e purtroppo non ci sono buone notizie per la popolazione. Infatti sono sempre di più i giovani che si ammalano e secondo l’ultima scoperta ad influire potrebbero essere anche tatuaggi e la propria dieta. Andiamo quindi a vedere che cosa rivela l’ultimo studio.

Sono in deciso aumento negli ultimi anni i casi di cancro che si verificano nella popolazione più giovane. Per intenderci stiamo parlando di tutti quei cittadini under 50, che purtroppo si trovano a lottare contro questa terribile malattia. Questa tendenza ha sollevato diverse domande e soprattutto ha portato un maggiore interesse per capire quali sono le cause scatenanti che fanno aumentare il rischio e il motivo per cui è cresciuta questa tendenza. Solitamente questo “male” è associato all’invecchiamento eppure la situazione non sembra essere più così.

Ad oggi già si sapeva che le cause dell’aumento dei casi di cancro negli Under 50 possono essere tra le più variegate. Secondo alcune teorie potrebbero contribuire i cambiamenti nello stile di vita, una dieta poco salutare, aumento dell’obesità ma anche l’esposizione a sostanze chimiche. Adesso a cambiare la concezione del cancro nella fascia più giovane della società troviamo una vera e propria scoperta. A spiegarla ci ha pensato il professore Walter Ricciardi, docente d’Igiene e Medicina all’Università cattolica del Sacro Cuore, analizziamo quindi le sue parole.

Cancro tra i giovani, aumentano i casi: colpa di cibo e tatuaggi

Walter Ricciardi ha quindi voluto rivelare tutti i dettagli dell’ultimo studio che sta interessando anche la fascia più giovane della popolazione. Le cause scatenati dell’aumento dei casi tra gli under 50 sono tra le più variegate ed alcune di queste sono delle abitudini che in pochi sapevano essere dannose. Per questo motivo anche il cibo e i tatuaggi possono influire sull’aumento dei casi. Andiamo quindi a vedere le parole del docente.

Come spiega il docente d’Igiene e Medicina dell’Università Sacro Cuore ad influire possono essere: alimenti ultra-processati, esposizione a sostanze chimiche, vaping, inchiostri non controllati dei tatuaggi. Questi elementi che possono far parte della nostra vita quotidiana sono sotto stretta osservazione. Ricciardi ha parlato del caldo tema durante un convegno tenutosi a Roma sulla vaccinazione pneumococcica negli anziani.

Durante l’evento il docente ha lanciato l’allarme affermando che per l’Europa si prospetta un incremento dei casi considerevole. Per questo motivo sono sempre più analizzati i cibi iper-processati dati ai bambini prima del dovuto, il che causa anche altri problemi come il sovrappeso o l’obesità, resta importantissima, quindi, anche l’alimentazione infantile. Inoltre non bisogna sottovalutare sigarette elettroniche e inchiostri non controllati dei tatuaggi, visto che anche questi potrebbero far sorgere la malattia.