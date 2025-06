Non solo Squid Game: tutte le serie Netflix più attese a giugno

Non solo Squid Game: oltre al finale della celebre serie sudcoreana, su Netflix sono in arrivo tante novità nel mese di giugno.

Giugno è appena iniziato e, dopo aver intrattenuto gli utenti con una vasta offerta di nuove serie a maggio (come The Four Seasons, Sirens e Love, Death & Robots 4), Netflix è pronto ad arricchire ulteriormente il suo catalogo. Tra le novità più attese questo mese c’è senza dubbio Squid Game, con il suo gran finale. Ma non è l’unico titolo da non perdersi.

Il mese di maggio si è concluso, portando diverse novità per gli utenti Netflix. Giugno non sarà da meno, infatti è prevista l’uscita delle nuove stagioni di alcune delle serie più seguite del momento, oltre a titoli inediti.

Finali di stagione e nuove uscite: le serie più attese in arrivo su Netflix a giugno

Giugno si apre con l’ultima stagione di New Amsterdam (in arrivo l’1 del mese). Il medical drama vedrà ancora una volta il dottor Max Goodwin alle prese con la guida dell’ospedale. A sostenerlo ci saranno i colleghi e gli amici di sempre, che tuttavia dovranno fare a loro volta i conti con le proprie vicende personali.

Il 5 giugno uscirà la terza stagione di Ginny e Georgia. Le protagoniste affronteranno una situazione molto complicata e Ginny si troverà davanti ad un bivio. Dovrà decidere se supportare l’amica Georgia (arrestata per omicidio il giorno del suo matrimonio) o se andare avanti e voltare pagina.

Dal 12 giugno sulla piattaforma approderà la seconda stagione di Fubar, con protagonista Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger): dopo aver salvato la figlia, il veterano della CIA dovrà far fronte ad una nuova missione. Il 19 giugno, invece, sarà la volta della quinta stagione di Mare Fuori. In seguito al successo riscosso su RaiPlay, il nuovo capitolo della serie ambientata nell’IPM di Napoli arriverà anche su Netflix.

Proseguendo, a giugno volgerà al termine Squid Game – la serie più vista sulla piattaforma -, dopo aver lasciato col fiato sospeso milioni di telespettatori in tutto il mondo. Riuscirà Gin-hun (Giocatore 456) a porre definitivamente fine ai giochi? Per sapere cosa succederà dopo l’infiltrazione del Front Man nella ribellione e la scoperta del tradimento di Jung-bae (Giocatore 390), bisognerà aspettare il 27.

Per quanto riguarda i nuovi titoli in arrivo, il 3 giugno sbarcherà su Netflix la serie italiana Sara – La donna nell’ombra, con protagonista Teresa Saponangelo, che vestirà i panni dell’ex agente dei servizi segreti interni destinata a tornare alla sua vecchia vita. Il 6 giugno debutterà Ombre nell’acqua, thriller in cui il ritrovamento di un corpo sulla spiaggia punta nuovamente i riflettori su un tragica vicenda del passato.

Il 19 giugno uscirà Waterfront, serie tratta da avvenimenti reali e incentrata sulla complicata storia della famiglia Buckley, disposta a tutto pur di portare avanti i propri affari nella Carolina del Nord. Infine, dal 20 giugno su Netflix sarà possibile entrare nel mondo del CAR Pirineos, centro sportivo d’élite spagnolo, in cui la protagonista Amaia – capitana della nazionale di nuoto sincronizzato – si ritroverà davanti ad una serie di nuove sfide con Olympo.