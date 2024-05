Come pulire il vetro interno del forno in modo economico con metodi naturali? Più facile di quello che si possa immaginare

La casa richiede sempre una costante cura. Solo che, spesso, il tempo ci permette, al massimo, di fare le pulizie di routine, lasciando quelle “più grosse” ai cambi di stagione. Peccato, però, che poi diventi difficile tirare a lucido molti oggetti. Ad esempio, il vetro del forno, ma ecco come fare.

Non tutti amano fare le pulizie domestiche, cercando di rimandarle il più in là possibile. Ci sono, invece, persone, maniache del pulito, che non vanno a letto senza che ogni mobile o accessorio della casa sia perfettamente in ordine. Questione di personalità che, comunque, a volte, richiede una sorta di compromesso.

Chi non ama fare le pulizie, infatti, deve fare di necessità virtù. Ovvero, pensare che, se non le facessimo con meticolosa costanza, poi ci ritroveremmo ad affrontare delle fatiche superiori e, spesso, inutili. A partire dalla cucina, il luogo che, per ovvi motivi, insieme ai sanitari, più degli altri dovrebbe essere sempre pulito. Invece, ci limitiamo a fare le cose di routine, come lavare piatti e pentole e dare una passata ai pavimenti, tralasciando tutto il resto.

Come pulire il vetro interno del forno in modo economico? Con oggetti che abbiamo già in casa

Con inevitabili spiacevoli conseguenze. Rimandare, ad esempio, la pulizia dei fornelli della cucina, dell’interno del microonde o del forno, non farà che complicare e non di poco l’operazione. Infatti, le incrostazioni, se prese subito, vanno via con facilità. Diverso è il discorso quando le lasciamo sedimentare e, appunto, incrostare. Lo sporco diventa tignoso e dobbiamo spendere non poco in detergenti e prodotti per la casa per cercare di far ritornare, i nostri elettrodomestici, al loro primario splendore. Perché complicarsi la vita? Basterebbe veramente poco.

Ecco cosa dobbiamo utilizzare per tornare a far splendere il vetro interno del nostro forno

Ad esempio, come pulire il vetro interno del forno in modo economico? Bastano quattro ingredienti che abbiamo certamente a casa. Il primo è il bicarbonato. Il secondo è l’acqua bollente. Il terzo, invece, è la carta alluminio, mentre il quarto è un panno asciutto. Come procedere? Non dovremo fare altro che mischiare mezza tazza di bicarbonato in un litro di acqua bollente.

Versiamo poi il composto sul vetro interno del forno che avremo messo in posizione orizzontale. In alternativa, si può versare prima l’acqua bollente sul vetro e poi cospargere di bicarbonato. A quel punto, passiamo per tutto il vetro una pallottola di carta di alluminio per alimenti. Infine, asciughiamo con un panno. Risultato incredibile.