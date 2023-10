Come pulire il materasso per un sonno sereno e rigeneratore

Vuoi pulire il tuo materasso per dormire meglio? Ci sono alcuni modi semplici per riuscirci: ecco quali.

La pulizia del materasso è importante come quella della casa. Dormire su un letto sporco non è il massimo: bisogna tenerlo pulito. Ed esistono tanti modi per levare via la sporcizia, anche se non è facile riuscirci. Quali sono i metodi più convenienti per pulire un materasso.

Per cominciare è necessario aprire le finestre per arieggiare la stanza. Il materasso deve prendere “aria”, quindi non pulite mai al chiuso. Inoltre una regolare pulizia del materasso deve essere fatta con una spazzola morbida. Soprattutto se presenta un rivestimento con la cerniera per le federe. Questo andrebbe lavato almeno una volta all’anno. Raccomandiamo di seguire le indicazioni sull’etichetta per la temperatura e il modo di lavaggio.

Un altro metodo consiste nell’arieggiare il materasso per disperdere l’umidità. Capita spesso di sudare durante la notte, rilasciando una certa quantità di liquidi. In questo caso bisogna far prendere aria al materasso. Serve a evitare che si sviluppino batteri o muffa. Si tratta anche di una questione di benessere e di comfort, utile per contrastare la presenza degli acari. Persino i raggi del sole presentano dei benefici importanti per la lana o il cotone. Sono i materiali usati per la produzione del materasso.

Come lavare il materasso di casa, ti basta seguire queste indicazioni: sono quelle corrette

E se avete intenzione di usare il vapore a 100 gradi per igienizzare il materasso, potete farlo senza alcun problema. Ciò che conta è che il vaporetto resti a una distanza di 15 cm dalla superficie del materasso. Non importa il modello del letto: non deve stare attaccata. Il rivestimento del materasso, inoltre, deve essere realizzato con filamenti termolabili. Si tratta di una procedura utile per eliminare acari e batteri in poco tempo.

Infine esiste un’alternativa per pulire il materasso. Alcune aspirapolvere presentano una funzione di sterilizzazione con raggi UV. Sfruttano l’emissione ultravioletta per eliminare gli acari e disinfettare l’area interessata. L’aspirapolvere può essere usata anche per pulire tappeti, cuscini, coperte, divani, tende, moquette e per l’appunto materassi.

Non è una cattiva idea utilizzarla, quindi tenetelo a mente: può servire in certi casi. Ci teniamo a specificare che questi sono dei suggerimenti generici per pulire il materasso. È consigliato guardare l’etichetta per ottenere informazioni aggiuntive sulla pulizia.